Francia homenajea a George Lucas, Jodie Foster y Sigourney Weaver

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, entregó la Legión de Honor a George Lucas, Jodie Foster, Sigourney Weaver y Chris Meledandri

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, entregó la Legión de Honor a George Lucas, Jodie Foster, Sigourney Weaver y Chris Meledandri durante una ceremonia realizada en el Palacio del Elíseo, en París, en reconocimiento a sus aportaciones al cine y a la cultura.

En el mismo acto, el cineasta francés Claude Lelouch recibió la insignia de Comendador de la Orden Nacional del Mérito por su trayectoria dentro de la industria cinematográfica.

Reconocimiento a figuras del cine internacional

George Lucas, creador de las franquicias Star Wars e Indiana Jones; la actriz Jodie Foster; Sigourney Weaver; y el productor Chris Meledandri recibieron el grado de Caballero de la Legión de Honor, la máxima distinción que concede el Estado francés.

La condecoración reconoce a personas que han realizado aportaciones relevantes en ámbitos como la cultura, la ciencia, la política o la ayuda humanitaria, y de manera excepcional también puede ser otorgada a ciudadanos extranjeros con vínculos importantes con Francia.

Durante la ceremonia, Emmanuel Macron reconoció el papel de Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, por fortalecer la industria de la animación en Francia mediante su colaboración con el estudio Mac Guff y la creación de Illumination Studios Paris en 2011.

El mandatario recordó que esa alianza permitió desarrollar franquicias como Mi villano favorito y Minions, además de consolidar al país como uno de los principales centros de producción de animación.

Macron también elogió el respaldo del productor al estreno de películas en salas de cine y destacó que Illumination Studios Paris ha participado en la realización de 16 largometrajes y 40 cortometrajes.

George Lucas, un referente del Nuevo Hollywood

En su discurso, el presidente francés repasó la trayectoria de George Lucas, desde sus primeros años en California hasta convertirse en uno de los cineastas más influyentes de la historia gracias a la creación de Star Wars.

Macron resaltó que el director no solo revolucionó la narrativa cinematográfica, sino que también impulsó el desarrollo tecnológico del sector con la creación de empresas como Lucasfilm, THX e Industrial Light & Magic.

Asimismo, recordó los vínculos de Lucas con Francia y concluyó que el cineasta se ha convertido en un verdadero "Caballero Jedi del cine", antes de imponerle la insignia de Caballero de la Legión de Honor.

Jodie Foster y su estrecha relación con Francia

El mandatario también destacó la conexión de Jodie Foster con la cultura francesa, recordando su formación en el Lycée Français de Los Ángeles, su dominio del idioma y su participación en producciones francesas.

Además, elogió una carrera marcada por personajes femeninos alejados de los estereotipos, así como su evolución hacia la dirección cinematográfica.

Macron señaló que Foster ha mantenido durante décadas una trayectoria independiente y reconoció tanto su talento artístico como el afecto que ha demostrado hacia Francia.

Durante el homenaje a Sigourney Weaver, el presidente francés recordó el impacto que tuvo su interpretación de Ellen Ripley en Alien, personaje que abrió camino a una nueva generación de protagonistas femeninas dentro del cine comercial.

Macron destacó además la capacidad de la actriz para alternar entre la ciencia ficción, el drama y la comedia, así como su estrecha relación con Francia, país donde ha vivido, trabajado y desarrollado parte de su carrera.

Al acto asistieron diversas figuras de la industria cinematográfica, entre ellas el cineasta Costa-Gavras, el presidente del Grupo Canal+, Maxime Saada, el director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez, así como representantes de festivales y estudios de cine.

La entrega de las condecoraciones coincidió con las celebraciones de la Fiesta Nacional de Francia y se suma a la lista de reconocimientos otorgados en años recientes por Emmanuel Macron a destacadas personalidades del cine internacional.