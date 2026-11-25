La película, basada en una historia real sobre el equipo olímpico de boxeo de Estados Unidos, se estrenará el 19 de febrero de 2027.

Jamie Foxx regresará al género deportivo con "Fight for ’84", una película basada en hechos reales que llegará al catálogo de Netflix el 19 de febrero de 2027. La producción contará la historia de la reconstrucción del equipo estadounidense de boxeo después de una tragedia que marcó su trayectoria olímpica.

La plataforma anunció la fecha de estreno el 24 de noviembre y compartió un primer vistazo de la cinta, en la que Foxx interpreta al entrenador encargado de formar una nueva generación de boxeadores para competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

¿De qué trata Fight for ’84?

La historia parte del accidente aéreo ocurrido en 1980, en el que murió el equipo olímpico estadounidense de boxeo. Tras la tragedia, las autoridades deportivas tuvieron que reconstruir la selección prácticamente desde cero y encontrar a alguien capaz de preparar a los nuevos atletas para la siguiente justa olímpica.

En la película, Foxx interpreta al entrenador que asume el reto de reunir y preparar al equipo. La misión culmina en los Juegos Olímpicos de 1984, donde Estados Unidos consiguió la mayor cantidad de medallas en la historia de esta disciplina dentro de una misma edición olímpica.

El director Andrés Baiz explicó que el proyecto aborda temas como las segundas oportunidades, la superación de las pérdidas y la capacidad de las personas para encontrar fortaleza mediante el trabajo en equipo.

¿Quiénes actúan en la película?

Además de Jamie Foxx, el reparto incluye a Malachi Beasley, Shea Whigham, Dan Perrault, Will Chase, Algee Smith, Jamir Cope, Mitchell Edwards, Al-Shabazz Jabateh, Tre McBride, Xavier Mills, Adrian Martinez y Javier Bolaños.

La dirección está a cargo de Andrés Baiz, cineasta colombiano que ha trabajado en producciones como "Griselda" y "Narcos". El guion fue desarrollado por Andrea Berloff, John Gatins y Andy Weiss.

Fecha de estreno de Fight for ’84 en Netflix

La película estará disponible en Netflix a partir del 19 de febrero de 2027. Su lanzamiento está previsto para la plataforma de streaming y forma parte de las próximas producciones cinematográficas de la compañía.

El proyecto cuenta con la producción de Eric Newman, Bryan Unkeless, Jamie Foxx y Michael W. Abbott. También participan como productores ejecutivos Andy Weiss, Henry Tillman y Datari Turner.