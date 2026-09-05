Fotógrafo muestra fotos inéditas de John Lennon en 1980

El fotógrafo Roger Farrington publicará un libro con imágenes inéditas del regreso de John Lennon al estudio en 1980, meses antes de su asesinato.

El regreso de John Lennon al estudio de grabación en agosto de 1980, tras una pausa de cinco años, fue captado en imágenes por el fotógrafo Roger Farrington, que el próximo 8 de septiembre publicará un libro sobre ese momento, ocurrido cuatro meses antes de que fuera asesinado frente a su hogar en Nueva York.

Farrington, de Massachusetts, acompañó al vocalista y compositor y a su esposa, Yoko Ono, desde su hogar, en el edificio Dakota, hasta el cercano y legendario estudio de grabación The Hit Factory, para la grabación de 'Double Fantasy', señala este jueves el diario The Boston Globe.

Por este estudio, fundado en 1969, también pasaron Stevie Wonder para su 'Songs in the Key of Life', Bruce Springsteen ('Born in the U.S.A.'), Michael Jackson ('HIStory') o Paul Simon ('Graceland'), entre otras estrellas.

Farrington fue elegido para hacer el trabajo sobre el retorno de la estrella al estudio, del que estuvo alejado cinco años para dedicarse a su hijo Sean, fruto de su relación con Ono.

El fotógrafo de Boston capturó a la pareja caminando tomada de la mano a las afueras de The Hit Factory, en Manhattan, en una imagen que "le dio la vuelta al mundo", según dijo Farrington al diario The Boston Globe.

De la serie de imágenes que hizo a la pareja ese día, fuera y dentro del estudio, esa fue la única que Lennon y Ono compraron para que acompañara el comunicado de prensa en el que informaban del primer día de su regresa a la actividad musical, recordó en su entrevista con el diario.

Farrington, que entonces tenía 27 años, tomó una treintena de fotos a la famosa pareja y, tras 46 años, decidió darlas a conocer en el libro 'Starting Over with John and Yoko: The Photographs', cuya portada muestra a Lennon sentado y tocando la guitarra, junto a su inseparable Yoko Ono, también sentada y con un cigarrillo en su mano derecha.

"Quería que la gente viera quién era John Lennon en 1980, no en 1964. Los Beatles ya habían desaparecido hacía mucho tiempo", comentó además al diario.

Recordó el "evidente" entusiasmo del artista -que estaba por cumplir 40 años el 9 de octubre- por ese momento.

El fotógrafo indicó además que quería que todas las fotos que tomó ese día, las buenas, las malas y las feas, estuvieran en su libro "para que se vea realmente la historia".

En noviembre de 1980 la pareja lanzó 'Double Fantasy' y John Lennon fue asesinado a tiros poco después, el 8 de diciembre, cuando regresaba a su hogar con Ono, por su admirador Mark David Chapman, sentenciado a cumplir entre 20 años de prisión y cadena perpetua.

'Starting Over with John and Yoko: The Photographs' será publicado, junto al escritor e historiador musical Kenneth Womack, especializado en la influencia cultural de los Beatles, bajo la editorial Rutgers University Press.