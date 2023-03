Foto inédita de Chayanne en traje de baño enciende las redes

Una fanática compartió una foto que se tomó con Chayanne en 1996 e instantáneamente se hizo viral en las redes sociales por una 'gran' razón

Por: Luz Camacho

Marzo 02, 2023, 17:11

Chayanne es considerado en América Latina como el 'papá de todos', pues desde hace años ha conquistado a millones de personas por sus canciones y también por su físico. En los últimos días se hizo viral una foto inédita que compartió una fan y quedó comprobado que a sus 54 años continúa robando los suspiros de las mamás y de nuevas 'novias' de generaciones actuales.

Una fan del cantante, quien se identificó como Jocelyn Corada, publicó una foto donde se puede ver a un Chayanne de 28 años luciendo un cuerpo de infarto en un bañador de playa. La mujer comentó que reconoció al puertorriqueño cuando fue un día al mar y él muy sonriente accedió a tomarse una foto con ella.





La instantánea, además de despertar la emoción de otras fans por considerar a Corada muy afortunada, también dejó en claro la 'gran' razón por la que muchas mamás están enamoradas del intérprete de 'Torero', dando pie a una ola de memes y bromas.

'Te pega con esa foca y te desnuca', 'Toda la vida pensando que Chayanne se llama Elmer cuando en verdad era Elver...', '¿Eso es en Estados Unidos, no? Porque veo que Chayanne porta libre un arma de grueso calibre', '¿Quién más le hizo zoom a esa foto?', 'Por favor Chayanne, baja el arma que tengo familia', 'Andaba con el micrófono para todos lados', '¿Cómo que no existían redes sociales, si chayanne tenía guardado el celular ahí...?', '¿Ese lugar es peligroso? ¿O por que va armado Chayanne?', 'JAJAJA Chayanne es el papá de media Latinoamérica, nosotros los inocentes hijos pensábamos que era por su cara y carisma, pero ahora ya entiendo a nuestras madres y su lujuria por Chayanne', 'El Titanic no se hundió, lo tiene Chayanne escondido', 'Era el único dato que nos faltaba para saber que Chayanne es perfecto', son algunos de los más de mil comentarios que dejaron en la foto.





La usuaria que compartió la foto expresó que se quedó sorprendida que su foto causara furor en las redes sociales y compartió más detalles de su encuentro con Chayanne.





Foto inédita se hizo viral por una almohada

Esta fotografía inédita vio la luz luego de que Chayanne se diera cuenta de que algunas de sus seguidoras publicaban fotos donde aparecen con una curiosa almohada con su rostro.

He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? manden su foto con la suya 😂 pic.twitter.com/vva4NC7Cyh — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) February 26, 2023

Además de la foto que se hizo viral, sus fans compartieron infinidad de imágenes y videos donde posan junto a camisas, mochilas, cobijas, almohada y otros objeto con su cara impresa.

yo tengo 5, papá. vuelve por favor pic.twitter.com/fjkwrtrTSj — ricky tafolla (TEMPORADA Wendy's) (@rickytafolla_) February 26, 2023





Como que no haz visto el video mas viral de mi mamá? Es tu mayor fan🫶🏼 pic.twitter.com/FTnPWSnBIp — R1 de los plumones🌈🧸 (@Danyeladays) February 27, 2023





Una tuya y una de Luismi pic.twitter.com/F9JmLS9m41 — Diego Villa (@11Diegovilla) February 26, 2023







Parece que el único qué falta por tener una almohada de Chayanne chiquito soy yo 😂 — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) February 28, 2023