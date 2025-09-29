Fortnite elimina el baile de John Cena como Peacemaker

Para evitar polémicas, Epic Games anunció la desactivación temporal del emote mientras “investiga las intenciones creativas” de su socio

El famoso videojuego Fortnite vive una nueva controversia tras retirar sin previo aviso el emote “Peaceful Hips”, inspirado en la extravagante coreografía de apertura de Peacemaker, serie protagonizada por John Cena en HBO Max. El baile, que imitaba los movimientos de cadera y brazos del personaje, se había convertido en uno de los más vendidos del juego.

Sin embargo, el estreno del episodio 6 de la segunda temporada, “Ignorance Is Chris”, destapó teorías virales: algunos fans.

¡Spoiler!:

Los fans interpretaron que la coreografía del opening podría formar una esvástica, ya que en la trama se revela que Peacemaker visita Earth-X, un universo alterno de DC donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial.

Para evitar polémicas, Epic Games anunció la desactivación temporal del emote mientras “investiga las intenciones creativas” de su socio. La empresa también prometió reembolsos a los jugadores, aunque dejó entrever que el baile podría no volver al juego.

En redes sociales, usuarios han pedido reemplazar “Peaceful Hips” con la coreografía de la primera temporada de Peacemaker, considerada libre de connotaciones sensibles. La decisión de Epic Games evidencia su política de precaución frente a contenidos potencialmente ofensivos.