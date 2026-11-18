Un nuevo análisis forense sostiene que Jeffrey Epstein pudo ser asesinado por estrangulamiento, pero las autoridades mantienen el dictamen de suicidio

Un grupo de especialistas en medicina forense puso en duda la versión oficial sobre la muerte de Jeffrey Epstein, al señalar que las lesiones encontradas en su cuerpo serían más compatibles con un homicidio por estrangulamiento que con un suicidio en prisión, como determinaron las autoridades de Nueva York en 2019.

El profesor Michael Freeman presentó los resultados de su análisis en Londres, donde explicó que, tras revisar fotografías de la autopsia y documentos médicos, considera que Epstein habría sido atacado y estrangulado, posiblemente por una persona que se encontraba detrás de él.

La investigación también contó con la participación de Anders Eriksson, profesor de medicina forense de la Universidad de Umeå, en Suecia, e Itiel Dror, especialista en neurociencia cognitiva y en el estudio de sesgos en las investigaciones forenses.

¿Qué encontraron los especialistas en el cuerpo de Epstein?

Entre los elementos que Freeman destacó se encuentran marcas en el cuello que, de acuerdo con su interpretación, serían compatibles con el uso de una ligadura para estrangularlo. También señaló una hemorragia profunda en el hombro izquierdo y lesiones que podrían corresponder a golpes en el rostro.

El especialista consideró que algunas marcas podrían indicar que Epstein intentó retirar el objeto que le presionaba el cuello. Según su hipótesis, habría sido estrangulado con una tela estrecha y anudada, que posteriormente pudo utilizarse para suspender su cuerpo de una litera.

"Las lesiones y la forma en que se encontró el cuerpo no coinciden. Solo queda una explicación, y es que la muerte fue resultado de un homicidio", sostuvo Freeman al presentar sus conclusiones, según declaraciones recogidas por medios internacionales.

El experto también cuestionó algunos aspectos de la documentación de la escena, pues consideró que habría sido importante contar con fotografías del cuerpo antes de que fuera retirado del lugar.

El análisis no incluyó una revisión directa del cuerpo

Freeman no examinó personalmente el cuerpo de Epstein. Su evaluación se basó en fotografías y documentos del expediente de autopsia de la oficina del médico forense de Nueva York, materiales que fueron proporcionados por Mark Epstein, hermano del fallecido.

El especialista aseguró que su trabajo fue independiente y que no recibió dinero de Mark Epstein. Sin embargo, los resultados de este análisis todavía no han sido sometidos a una revisión por pares, un proceso de evaluación científica por parte de otros especialistas.

Freeman tampoco señaló quién pudo haber participado en la presunta agresión ni ofreció una explicación sobre las circunstancias específicas de un posible homicidio.

Autoridades mantienen que Epstein murió por suicidio

Las conclusiones del grupo de especialistas contradicen el dictamen oficial emitido tras la muerte de Epstein, quien fue encontrado sin vida el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, mientras esperaba un juicio por cargos federales de tráfico sexual.

La médica forense Barbara Sampson determinó que las lesiones eran compatibles con un suicidio por ahorcamiento y descartó que existieran evidencias de heridas defensivas características de un estrangulamiento homicida.

La oficina del médico forense de Nueva York reiteró que mantiene su conclusión original. En una declaración difundida ante medios estadounidenses, sostuvo que Epstein murió por suicidio y que la causa fue ahorcamiento.

Epstein había sido condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales de una menor de edad. En 2019 enfrentaba nuevos cargos por presuntamente operar una red de explotación sexual de menores, proceso que quedó inconcluso tras su fallecimiento.