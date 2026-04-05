Florinda Meza responde a declaraciones de Carlos Villagrán

El intérprete de “Quico” evitó profundizar en detalles específicos, pero reiteró que, en su experiencia, hubo actitudes que generaron distanciamiento

Las recientes declaraciones de Carlos Villagrán volvieron a encender la polémica en torno al legado de El Chavo del 8, luego de que el actor se refiriera de nueva cuenta a Florinda Meza.

En entrevistas recientes, Villagrán dejó entrever que la relación entre varios integrantes del elenco no siempre fue cordial, y sugirió que existieron tensiones que marcaron la dinámica detrás de cámaras, especialmente en los últimos años del programa.

Villagrán evita dar detalles específicos

El intérprete de “Quico” evitó profundizar en detalles específicos, pero reiteró que, en su experiencia, hubo actitudes que generaron distanciamiento entre algunos compañeros, incluyendo a Meza.

Sus palabras fueron tomadas por muchos como una continuación de los desacuerdos históricos que han salido a la luz tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, figura central del proyecto y pareja de la actriz durante décadas.

Reconoce impacto del programa en la televisión

A pesar de la controversia, Villagrán también reconoció la importancia del programa y el impacto que todos sus integrantes, incluida Florinda Meza, tuvieron en la televisión latinoamericana.

No obstante, sus declaraciones reavivan viejas diferencias que, a más de cuatro décadas del éxito de la serie, siguen generando interés entre el público y dejando ver que la historia detrás del fenómeno televisivo aún tiene capítulos por contar.