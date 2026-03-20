Florinda Meza desata críticas por opinar sobre Cazzu y Nodal

Ninguno de los involucrados ha respondido directamente a los comentarios de Florinda Meza, pero sus palabras volvieron a encender el debate en redes sociales

La actriz Florinda Meza volvió a generar polémica tras pronunciarse sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, defendiendo a la joven cantante ante las críticas que ha recibido en redes sociales.

Defiende a Ángela Aguilar ante críticas

Durante sus declaraciones, Meza aseguró que Ángela no debería ser juzgada por su romance y la describió como una “pobre muchacha”, argumentando que el público ha sido demasiado duro con ella en medio del escándalo mediático.

Comentarios contra Cazzu desatan reacciones

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la actriz también lanzó comentarios contra Cazzu, ex pareja de Nodal, al minimizar la relación que tuvieron y asegurar que el cantante “ni estaba casado con ella”, lo que desató críticas en redes.

Polémica revive debate en redes sociales

Sus declaraciones reavivaron la polémica que rodea a este triángulo mediático, que se mantiene en conversación desde que Nodal terminó su relación con Cazzu y poco después inició su romance con Ángela Aguilar, situación que generó controversia entre los fans.

Usuarios se dividen tras declaraciones

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha respondido directamente a los comentarios de Florinda Meza, pero sus palabras volvieron a encender el debate en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes apoyan su postura y quienes consideran que fue innecesaria su intervención.