Flea, de los RHCP, lanza su primer adelanto de su álbum solista

'A Plea' es el primer adelanto de su álbum solista previsto para 2026, un regreso a sus raíces de jazz con un tema instrumental y un video dirigido por su hija

Michael Peter Balzary, mejor conocido como "Flea" y por ser el bajista de los Red Hot Chili Peppers (RHCP), volverá a sus orígenes como músico de jazz con su primer álbum como solista, el cual saldrá en 2026 y cuyo primer single se titula "A Plea", el cual salió este martes.

"A Plea" es una canción de casi ocho minutos de puro instrumental, en la cual, hacia el final de ella, podemos escuchar voces habladas del propio músico.

De acuerdo a un comunicado compartido por el sello Nonesuch Records, el tema es "una invitación a construir un puente, encender una luz, hacer algo hermoso y ver que alguien se lo dé a alguien”.

La canción fue escrita e interpretada por el propio Flea, además de que el bajo como la trompeta fueron interpretados por el mismo.

El tema también incluye la participación de la contrabajista Anna Butterss y al guitarrista Jeff Parker, así como al baterista Deantoni Parks, al percusionista Mauro Refosco, al flautista alto Rickey Washington y al trombonista Vikram Devasthali. Chris Warren contribuye con la voz, junto con el productor de la canción, Josh Johnson, quien también toca el saxofón alto.

En cuanto al video oficial, este fue dirigido por la hija del bajista, Clara Balzary, y en el metraje se muestra a Flea bailando entre espacios de luz y oscuridad en una coreografía creada por Sadie Wilking.

Flea declaró que "A Plea" expresa un "anhelo de un lugar más allá, un lugar de amor, donde pueda expresarme y ser yo mismo. Siempre intento ser yo mismo".

Este es el primer proyecto en solitario de Flea, quien desde 1983 no ha parado de producir música junto a RHCP, con quien ha realizado 13 álbumes de estudio.