‘Five Nights at Freddy’s’ abrirá una pizzería real en 2027

Freddy Fazbear’s Pizza llegará a Nueva Jersey en 2027 con animatrónicos, comida, videojuegos y experiencias de terror inspiradas en la saga

Los fanáticos de Five Nights at Freddy’s podrán entrar literalmente al mundo de la franquicia a partir de 2027, cuando abra una pizzería real de Freddy Fazbear’s Pizza en el centro de entretenimiento American Dream, en East Rutherford, Nueva Jersey.

El proyecto será una experiencia inmersiva basada en la popular saga de videojuegos y se desarrollará en colaboración con ScottGames, compañía encargada de la propiedad intelectual.

Freddy Fazbear’s Pizza cobrará vida

El nuevo establecimiento no será únicamente una recreación decorativa del restaurante ficticio que aparece en los videojuegos. La propuesta busca convertirlo en un espacio funcional donde los visitantes puedan comer, jugar y experimentar algunas de las situaciones características de la franquicia.

La pizzería ofrecerá un servicio de comida rápida y contará con dos espectáculos protagonizados por animatrónicos. El primero estará ubicado en el Escenario Principal, donde aparecerán Freddy y la Banda Fazbear.

El segundo tendrá lugar en la Cala Pirata y estará encabezado por Foxy el Pirata.

Además de la experiencia gastronómica, los visitantes podrán disfrutar de máquinas de videojuegos arcade, espectáculos con animatrónicos y actividades multijugador inspiradas en el género de terror y supervivencia.

Atreyu Alcantar, gerente creativo de licencias y entretenimiento temático de American Dream y director creativo del proyecto, destacó que uno de los principales objetivos será mantener la autenticidad de la franquicia.

“No estamos construyendo un decorado que se parezca a Freddy Fazbear’s Pizza, sino que estamos construyendo Freddy Fazbear’s Pizza”, afirmó.

Alcantar también señaló que la experiencia deberá contar con animatrónicos auténticos y una propuesta gastronómica de calidad para estar a la altura de las expectativas de los seguidores.

De los videojuegos a una experiencia real

Five Nights at Freddy’s comenzó como una serie de videojuegos creada por Scott Cawthon y posteriormente se expandió hacia novelas, novelas gráficas y películas.

La historia de la franquicia suele seguir a personajes que intentan sobrevivir a los ataques de animatrónicos homicidas, mientras que buena parte de la trama se desarrolla alrededor de los establecimientos ficticios de Freddy Fazbear’s Pizza.

Con la nueva atracción, los seguidores podrán conocer físicamente uno de los escenarios más representativos de la saga y experimentar actividades inspiradas directamente en su universo.