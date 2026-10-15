Fiscalía llama a Russell Brand depredador sexual al abrir juicio

La fiscalía británica calificó a Russell Brand de depredador sexual al iniciar el juicio por presuntos delitos contra seis mujeres entre 1999 y 2009.

La fiscalía británica calificó este miércoles al humorista y actor Russell Brand de "depredador sexual despiadado, calculador y manipulador" al arrancar el juicio en su contra por presuntos delitos sexuales cometidos contra seis mujeres entre 1999 y 2009, que él niega.

El proceso, que se espera que dure unas seis semanas, se centró el lunes y el martes en la selección del jurado, con la presencia del acusado, que también hoy acudió acompañado de su esposa, Laura Gallacher.

Al empezar este miércoles los alegatos de las partes, la fiscal Riel Karmy-Jones sostuvo ante el tribunal de Southwark, en el sur de Londres, que Brand perseguía "de forma insaciable" sus deseos sexuales y se servía de su "humor y encanto" para abordar a las mujeres, ignorando sus negativas o protestas.

Según la acusación, algunas dijeron que no y otras no tuvieron oportunidad de reaccionar, pero eso no frenó al actor, que podía mostrarse "divertido" cuando quería conseguir algo y distante después de lograrlo.

Brand, de 51 años, afronta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente.

Entre los hechos denunciados figura la presunta violación de una mujer en una habitación de hotel en Bournemouth, en el sur de Inglaterra, durante el congreso del Partido Laborista de 1999.

En 2001, Brand habría agarrado del brazo a otra mujer en Westminster, en Londres, e intentado arrastrarla hacia los baños masculinos.

En 2004, está acusado de violar oralmente y agredir sexualmente a una trabajadora de televisión en esa misma zona de la capital.

También se le imputa una agresión sexual contra una empleada de una radio, a quien presuntamente besó y manoseó entre 2004 y 2005.

Los dos cargos añadidos en diciembre de 2025 corresponden a una presunta violación y una agresión sexual a otras dos mujeres en 2009.

La fiscal afirmó que las seis mujeres no se conocían entre sí y denunciaron los hechos de forma independiente.

A su llegada al tribunal este miércoles, el actor, que actualmente reside en Estados Unidos, afirmó sentirse "bendecido".