Fiscalía española avala investigar a Julio Iglesias

El Ministerio Público emitió un informe a favor de que la Audiencia Nacional de España revise la denuncia de dos exempleadas.

La Fiscalía de España cambió de postura y ahora respalda que se abra una investigación contra el cantante Julio Iglesias, señalado por dos exempleadas por presunta agresión sexual. El Ministerio Público emitió un informe favorable para que la Audiencia Nacional, tribunal con sede en Madrid que atiende delitos cometidos por españoles en el extranjero, revise el caso. Será un juez quien decida si arrancan las investigaciones.

El giro sorprende, pues en enero la misma Fiscalía había rechazado la competencia de los tribunales españoles. En aquel momento argumentó que los hechos ocurrieron fuera del país y que tanto las denunciantes como el acusado residían en el extranjero, por lo que el expediente fue archivado. Hasta ahora, las autoridades no han explicado el motivo del cambio de criterio.

En septiembre, las dos mujeres presentaron una nueva denuncia. Aseguran haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos en 2021, mientras trabajaban en las propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana. De acuerdo con su testimonio, recogido por Amnistía Internacional, también habrían enfrentado revisión de sus celulares, prohibición de salir de la casa y jornadas de hasta 16 horas sin descanso ni contrato.

Por su parte, Julio Iglesias, de 83 años, ha calificado las acusaciones como absolutamente falsas y niega haber abusado o faltado al respeto a alguna mujer. El intérprete de temas como "Me olvidé de vivir" es considerado el artista latino o de lengua española con más discos vendidos en la historia, con más de 300 millones de copias.