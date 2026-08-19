Fiscalía asegura que asesinato de Tupac Shakur fue de venganza

Tupac recibió cuatro impactos de bala durante el tiroteo desde un automóvil en septiembre de 1996 y murió seis días después, a los 25 años

Casi 30 años después del asesinato de Tupac Shakur, el caso finalmente llegó a juicio en Las Vegas. Durante los argumentos iniciales, la Fiscalía de Estados Unidos aseguró que el asesinato del legendario rapero fue un “acto de venganza” y señaló a Duane “Keffe D” Davis como el hombre que habría orquestado el ataque.

Fiscalía señala un acto de venganza

De acuerdo con los fiscales, el móvil habría sido un enfrentamiento ocurrido horas antes del asesinato, cuando Tupac y personas de su entorno golpearon a Orlando Anderson, sobrino de Davis, en el MGM Grand después de una pelea de boxeo.

La Fiscalía sostiene que Davis decidió tomar represalias y organizó el ataque contra el rapero.

Aunque Davis está acusado de planear y dirigir el asesinato, los fiscales reconocen que él no fue quien disparó contra Tupac. Según la acusación, habría conseguido el arma y coordinado el ataque desde el vehículo en el que viajaban varios integrantes de su grupo.

Tupac recibió cuatro impactos de bala durante el tiroteo desde un automóvil en septiembre de 1996 y murió seis días después, a los 25 años.

Defensa cuestiona versión de los fiscales

La defensa de Davis, quien se declaró no culpable, sostiene una versión completamente distinta y asegura que las acusaciones de la Fiscalía son una construcción basada en declaraciones poco confiables.

Sus abogados cuestionan los testimonios y las declaraciones públicas que Davis realizó a lo largo de los años, argumentando que algunas de sus historias pudieron haber sido exageradas para obtener fama o dinero.

Juicio busca esclarecer crimen de 1996

El juicio representa un momento histórico para esclarecer uno de los asesinatos más famosos de la historia de la música. La investigación permaneció sin una acusación formal durante décadas y ahora el tribunal deberá determinar si Davis realmente orquestó el ataque contra Tupac.

El proceso podría extenderse varias semanas y volver a poner bajo los reflectores una historia que ha estado rodeada de teorías y misterios durante casi tres décadas.