Firmarían en boda de Taylor y Travis acuerdos de confidencialidad

Por otro lado, algunas versiones incluso sugieren que los detalles difundidos públicamente podrían formar parte de una estrategia para desviar la atención.

La esperada boda entre Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce continúa generando expectativa, ahora por los reportes que señalan que la pareja habría implementado estrictas medidas de privacidad para evitar filtraciones sobre uno de los eventos más mediáticos del año.

De acuerdo con diversas versiones difundidas en medios de entretenimiento, los invitados tendrían que firmar acuerdos de confidencialidad antes de recibir detalles relacionados con la ceremonia, incluyendo información sobre el lugar, horarios y logística del evento.

¿Por qué usarían acuerdos de silencio?

La medida tendría como objetivo proteger la privacidad de la cantante y del ala cerrada de los Kansas City Chiefs ante el enorme interés mediático que rodea su relación desde que hicieron pública su historia de amor.

Según los reportes, quienes confirmen su asistencia recibirían posteriormente documentación legal que les impediría compartir fotografías, videos o detalles de la celebración en redes sociales o con medios de comunicación. También se menciona la posibilidad de sanciones para quienes incumplan las condiciones establecidas.

La boda sigue rodeada de especulación

Aunque distintas publicaciones han señalado que la ceremonia podría celebrarse el próximo 3 de julio en Nueva York, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado oficialmente la fecha, el lugar o las reglas para los invitados.

La falta de información oficial ha dado pie a múltiples rumores sobre los preparativos. Algunas versiones incluso sugieren que los detalles difundidos públicamente podrían formar parte de una estrategia para desviar la atención y proteger la ubicación real del enlace matrimonial.

Llamar personalmente a los invitados: otra medida contra filtraciones

Previamente, se dio a conocer que Taylor Swift estaría organizando personalmente las invitaciones para su boda con Travis Kelce, luego de que surgieran filtraciones y rumores sobre la fecha y ubicación del evento.

De acuerdo con reportes de TMZ, la cantante ha decidido evitar las tradicionales tarjetas “save the date” y, en su lugar, comenzó a llamar directamente a celebridades y amigos cercanos para invitarlos a la ceremonia.