Firma Taylor Swift el mayor récord del siglo en Billboard

Con el reciente sencillo I Knew It, I Knew You para Toy Story 5 alcanzó por decimoquinta vez la cima del Billboard Hot 100, superando a Drake y Rihana.

Taylor Swift volvió a escribir su nombre en la historia de la música al conseguir su decimoquinto sencillo en el primer lugar del Billboard Hot 100. La cantante alcanzó la cima de la lista con ‘I Knew It, I Knew You’, tema que debutó directamente en el puesto número uno durante su primera semana de lanzamiento.

El logro le permitió superar las marcas que mantenían artistas como Drake y Rihanna entre los músicos con más éxitos número uno en lo que va del siglo XXI. Además, la canción estableció otro registro al convertirse en la primera perteneciente a una producción de Disney que debuta directamente en la cima del Billboard Hot 100.

Amplía su dominio en los debuts número uno

Con este estreno, Swift también se consolidó como la artista femenina con más debuts en el número uno en la historia de la lista, acumulando nueve canciones que han iniciado su recorrido directamente en la posición más alta.

La cantante ha construido una trayectoria marcada por su capacidad para dominar las listas de popularidad durante distintas etapas de su carrera, desde el country hasta el pop y los proyectos más recientes de corte alternativo.

Las 15 canciones de Taylor Swift que llegaron al número uno

Entre los sencillos que alcanzaron la cima del Billboard Hot 100 se encuentran:

We Are Never Ever Getting Back Together

Shake It Off

Blank Space

Bad Blood

Look What You Made Me Do

cardigan

willow’

All Too Well (10 Minute Version)

Anti-Hero

Cruel Summer

Is It Over Now?

Fortnight

The Fate of Ophelia

Opalite

I Knew It, I Knew You

Con este nuevo récord, Taylor Swift amplía una de las carreras más exitosas de la música contemporánea y continúa aumentando una colección de marcas que la mantienen entre las artistas más influyentes de su generación.