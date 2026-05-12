Firma ‘Beast Games’ acuerdo para producir tercera temporada

Se realizará durante los próximos meses y se espera que mantenga el formato de competencias a gran escala que impulsó la popularidad del programa.

La producción del programa “Beast Games”, encabezado por el youtuber MrBeast, alcanzó un acuerdo sindical con la organización International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) para su tercera temporada, decisión que cubrirá a más de 500 trabajadores técnicos y de producción.

El convenio fue anunciado este fin de semana y representa uno de los movimientos laborales más relevantes dentro de las producciones digitales y de streaming en los últimos años, debido al crecimiento internacional que ha tenido el programa desde su estreno.

“Beast Games” es un reality de competencia creado por el influencer estadounidense MrBeast, nombre artístico de Jimmy Donaldson, quien se convirtió en una de las figuras más populares de YouTube gracias a videos con retos extremos, premios millonarios y producciones de gran presupuesto.

¿Qué implica el acuerdo con IATSE?

IATSE es uno de los sindicatos más importantes de la industria del entretenimiento en EUA y representa a trabajadores detrás de cámaras en áreas como iluminación, edición, escenografía, maquillaje, sonido y producción técnica.

Con el nuevo contrato, los trabajadores de “Beast Games” contarán con protección sindical, acceso a mejores condiciones laborales y acuerdos relacionados con salarios, horarios y seguridad dentro de las grabaciones.

El sindicato informó que los productores del programa reconocieron de manera voluntaria el interés del equipo de producción por organizarse bajo representación sindical.

La decisión ocurre en un contexto donde Hollywood y las plataformas digitales han enfrentado crecientes presiones relacionadas con derechos laborales, especialmente después de las huelgas de escritores y actores registradas en años recientes.

“Beast Games” se convirtió en una de las apuestas de Amazon

El programa fue lanzado como una gran apuesta de Amazon Prime Video y rápidamente ganó notoriedad por su formato de competencias masivas y premios multimillonarios.

La producción reúne a cientos de participantes que compiten en retos físicos y mentales inspirados en el estilo de videos que MrBeast popularizó en YouTube.

Debido a la magnitud del proyecto, el reality requiere grandes equipos técnicos, construcción de escenarios y logística comparable con producciones tradicionales de televisión.