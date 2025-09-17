Finalmente anuncian Euphoria Temporada 3 para Primavera 2026

Tras meses de rumores y retrasos, se ha confirmado oficialemente que la tercera temporada de Euphoria llegará en la primavera de 2026

Aunque la cadena aún no ha revelado la fecha exacta de estreno, este anuncio coincide con las expectativas de los fans, quienes han esperado pacientemente tras las múltiples pausas en la producción.

Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney y otros miembros del reparto principal volverán a dar vida a sus personajes.

En mayo pasado, Sweeney adelantó que esta nueva entrega será “más desquiciada” que las anteriores, lo que ha elevado aún más las expectativas sobre el rumbo de la historia.

El retraso de la tercera temporada responde a diversos factores: las huelgas en Hollywood, conflictos de agenda, la pérdida de integrantes del elenco y el tiempo necesario para cuidar el estilo visual y narrativo que caracteriza a la serie.

Entre las novedades, se anticipa un salto temporal que mostrará a los protagonistas más allá de la secundaria, explorando cómo Rue, Jules, Cassie y los demás afrontan una nueva etapa en sus vidas.

Para los seguidores, lo que viene se siente como un momento decisivo: Euphoria dejará de centrarse únicamente en el drama adolescente para abrir la puerta a historias que reflejen los retos de la vida adulta.