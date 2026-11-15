Final de VisionQuest logra récord de 3.7 millones de audiencia

El cierre de VisionQuest alcanzó 3.7 millones de visualizaciones en su primer día, el mejor resultado para una serie de Marvel desde Loki 2

El episodio final de VisionQuest consiguió 3.7 millones de visualizaciones en Disney+ durante sus primeras 24 horas de transmisión, con lo que se convirtió en el cierre de una serie de Marvel más visto en más de tres años.

La cifra fue compartida por Disney y representa el mejor resultado para una producción televisiva del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde el final de la segunda temporada de Loki, estrenada en 2023.

Además, el capítulo registró un incremento del 44 % en audiencia respecto al episodio anterior, lo que también significó el máximo de visualizaciones de la serie durante su emisión.

VisionQuest supera los resultados de otras series de Marvel

El desempeño del capítulo final colocó a VisionQuest por encima de los cierres de otras producciones recientes de Marvel, entre ellas Agatha All Along, Echo, Daredevil: Born Again, Ironheart y Wonder Man.

La serie también apareció durante dos semanas consecutivas en el listado de los 10 contenidos originales más vistos en plataformas de streaming de Nielsen. En su clasificación más reciente, correspondiente al periodo del 26 de octubre al 1 de noviembre, avanzó del séptimo al sexto puesto.

La serie concluye la historia iniciada con WandaVision

Protagonizada por Paul Bettany, VisionQuest representa el cierre de la trilogía televisiva que comenzó con WandaVision y continuó con Agatha All Along.

La producción aborda la búsqueda de identidad y el proceso de autodescubrimiento de Vision, además de marcar el regreso de Ultron, personaje interpretado por James Spader, cuya última aparición en pantalla había ocurrido en Avengers: Age of Ultron, en 2015.

El desenlace también generó expectativa entre los seguidores del universo Marvel por sus conexiones con las próximas historias de la franquicia.

De acuerdo con Disney, el estreno del episodio final también estuvo acompañado de un incremento en las ventas de boletos para Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel Studios, cuyo lanzamiento en cines está previsto para el 18 de diciembre.

La compañía atribuyó parte de este repunte al renovado interés por las historias de los Vengadores tras el cierre de VisionQuest, que vuelve a conectar al personaje de Vision con el universo cinematográfico de la franquicia.