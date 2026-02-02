Filtran primeras imágenes de Johnny Depp como Ebenezer Scrooge

La espera terminó para los fans de Johnny Depp. En las últimas horas se filtraron las primeras imágenes del actor caracterizado como Ebenezer Scrooge en la nueva adaptación live-action de Un cuento de Navidad, titulada Ebenezer: A Christmas Carol.
Las fotografías, difundidas inicialmente por el Daily Mail y replicadas en redes sociales, muestran a Depp casi irreconocible, gracias a un elaborado maquillaje prostético: patillas grises, cejas pobladas, abrigo victoriano azul y un gorro negro que refuerza la dureza y amargura del personaje creado por Charles Dickens.
En varias imágenes aparece junto a Andrea Riseborough, quien interpreta al Fantasma de las Navidades Pasadas, con una estética fantasmal e inquietante que confirma el tono más sombrío de esta versión.
Regreso a grandes producciones
Este proyecto marca el regreso de Depp a grandes producciones de época y fantasía, un terreno donde ha destacado con personajes icónicos como Jack Sparrow, Sweeney Todd o el Sombrerero Loco.
La cinta está dirigida por Ti West, reconocido por su trabajo en cine de terror y suspenso (X, Pearl, MaXXXine), con guion de Nathaniel Halpern, lo que refuerza la expectativa de una reinterpretación más madura y psicológica del clásico navideño.
Reparto y producción
El elenco incluye a Ian McKellen, Tramell Tillman, Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti y Ellie Bamber, entre otros.
La producción está encabezada por Emma Watts, con Stephen Deuters y Jason Forman como productores ejecutivos, y será distribuida por Paramount Pictures.
El rodaje se realiza en Reino Unido, Dublín y Londres, buscando recrear un Londres victoriano oscuro y atmosférico, con un diseño de producción que resalta la soledad y el conflicto interno de Scrooge.
Fecha de estreno
Ebenezer: A Christmas Carol tiene previsto su estreno el 13 de noviembre de 2026, justo antes de la temporada navideña.
La película promete una versión más oscura, gótica y emocional, centrada en la redención psicológica de Scrooge y en su confrontación con el pasado, el presente y el futuro.
En redes sociales, los seguidores de Depp ya lo califican como “el Scrooge perfecto”, destacando su capacidad para transformarse por completo y dar vida a personajes complejos y atormentados.