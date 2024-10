Filtran presunta lista de invitados de las fiestas de Diddy

Las acusaciones en contra del rapero y productor estadounidense Sean "Diddy" Combs han escalado desde que se hizo pública su primera denuncia formal en noviembre de 2023. Se le acusa de abusar físicamente de aproximadamente 120 personas y de presuntamente operar una red criminal involucrada en tráfico sexual y prostitución.

Este escándalo ha sacudido el mundo del entretenimiento, revelando detalles inquietantes sobre las fiestas exclusivas de Diddy, conocidas por su locura y opulencia.

Recientemente, Tony Buzbee, abogado que representa a más de 100 presuntas víctimas de agresión sexual relacionadas con Diddy, anunció en una conferencia de prensa que revelará las identidades de “muchas personas poderosas” implicadas en los supuestos delitos. Desde Houston, Texas, Buzbee aseguró que “llegará el momento en que se expondrá a más implicados y testigos”, advirtiendo que nadie estará a salvo de las investigaciones.

Aunque evitó compartir nombres específicos, Buzbee insinuó que la lista de celebridades vinculadas es extensa y que las revelaciones apenas están comenzando. Anunció que en los próximos 30 días comenzará a presentar demandas en varios estados, prometiendo revelar más detalles en el futuro. “Los secretos no permanecen ocultos para siempre”, afirmó, subrayando la presión que enfrentan aquellos involucrados.

Sorprendentemente, Buzbee reveló que la mitad de las presuntas víctimas son hombres y que los abusos sexuales habrían ocurrido en varias ubicaciones, incluidas las “White Parties” organizadas por Combs, así como en hoteles. Lo más alarmante es que 25 de los denunciantes eran menores de edad en el momento de los hechos, siendo el más joven de apenas nueve años.

El abogado mencionó que muchos denunciantes afirmaron haber sido drogados, y se encontraron rastros de tranquilizante para caballos en sus organismos tras asistir a las fiestas.

En respuesta a las acusaciones, el equipo legal de Diddy, encabezado por la abogada Erica Wolff, afirmó que su cliente “no puede responder a cada acusación infundada” en lo que ella calificó como un “circo mediático irresponsable”. Combs rechaza rotundamente todas las acusaciones y niega cualquier implicación en abusos sexuales, incluidos aquellos que involucran a menores.

¿Cómo eran las fiestas de P. Diddy?

En las últimas semanas, han surgido imágenes impactantes que revelan aspectos de las exclusivas y controvertidas fiestas organizadas por P. Diddy.

Dos tipos de eventos han destacado en este contexto: las glamorosas White Parties y las polémicas Freak Offs, cuyas diferencias se han convertido en el foco de atención.

White Parties de P. Diddy: Glamour y Exclusividad

Las White Parties de P. Diddy se destacaron por su lujo y un estricto código de vestimenta que exigía a los asistentes vestir de blanco. Celebridades de renombre, desde modelos hasta actores, asistían a estos eventos, que siempre contaban con la atención de los medios y paparazzi. Las imágenes capturaban la opulencia de las fiestas, con P. Diddy como protagonista en un ambiente sofisticado.

Freak Offs: Misterio y Controversia

En contraste, las Freak Offs eran eventos completamente privados, lejos del escrutinio público. Ahora, bajo investigación, estas fiestas son descritas como “espectáculos de terror” que supuestamente implicaban actividades criminales, incluyendo abuso sexual y tráfico de personas. Según denuncias, los asistentes eran drogados y forzados a mantener relaciones sexuales, con Diddy grabando los encuentros para chantajear a las víctimas.

Famosos que asistieron a las fiestas de 'Diddy'

En las últimas horas, en las redes sociales circula una lista de famosos que supuestamente asistían habitualmente a las reuniones de Sean "Diddy" Combs y hoy están en la mira de la justicia.

Aquí te dejamos algunos de los famosos que se encuentran en la lista de asistentes a las fiestas de Puff Daddy:

Aaliyah

Al Sharpton

A$AP Rocky

Aretha Franklin

Ashton Kutcher

Beyoncé

Chris Brown

Daddy Yankee

David Beckham

Demi Lovato

Demi Moore

DJ Khaled

Drake

Donald Trump

Ellen DeGeneres

Eva Longoria

Howard Stern

J Balvin

Jada Pinkett Smith

Jay-Z

Jennifer Lopez

Justin Bieber

Justin Timberlake

Kamala Harris

Kanye West

Karol G

Kendall y Kylie Jenner

Kim Kardashian

Kimora Lee Simmons

Lenny Kravitz

Leonardo DiCaprio

Lewis Hamilton

Lil’ Kim

Madonna

Mariah Carey

Mary J. Blige

Martha Stewart

Naomi Campbell

Nick Cannon

Nick Jonas

Oprah Winfrey

Paris Hilton

Pharrell Williams

Post Malone

Príncipe Harry

Príncipe William

Regis Philbin

Rihanna

Russell Brand

Russell Simmons

Ryan Reynolds

Serena Williams

Shakira

Snoop Dogg

Sofia Vergara

Travis Scott

Tommy Lee

Usher

Victoria Beckham

Will Smith

Se filtra un listado de las personas que estuvieron en las fiestas privadas de Diddy.

Supuestamente, algunos de ellos participando en acciones ilícitas con menores de edad y otras cosas.



Aunque la lista incluye muchos más invitados, estos son los más destacados. Sin embargo, no se tiene certeza de si asistían solo a las "White Parties" o si realmente participaban en las fiestas supuestamente ilegales conocidas como "Freaks Off".

Sean ‘Diddy’ Combs: ¿Acuerdos de silencio con artistas famosos?

Según informes, Sean ‘Diddy’ Combs podría haber llegado a acuerdos con varios amigos famosos para garantizar su silencio antes de su detención.

En medio de las graves acusaciones en contra de Combs, el rapero Mark Curry ha revelado que la expareja de JLo hizo pactos con colegas en la industria musical.

Durante el podcast ‘The Trial of Diddy’ de Daily Mail, emitido el 9 de octubre, Curry afirmó: “Les devolvió a todos los artistas sus derechos de publicación a cambio de un acuerdo de confidencialidad para que no hablen de él”. Esta estrategia habría sido una forma de protegerse ante posibles testigos en su contra, según Curry.

El cantante ha sido señalado por haber transferido la propiedad legal de su música a varios artistas de su sello discográfico, Bad Boy, incluyendo a figuras como Ma$e, Cam'ron y Faith Evans. Curry también mencionó que la última conversación que tuvo con Combs fue en septiembre de 2023, justo antes de que su exnovia, Cassie Ventura, lo demandara por agresiones durante su relación.

Curry fue cuestionado sobre si él también había hecho un pacto con ‘Diddy’, a lo que respondió: “‘Diddy’ no puede decirme que no haga nada, porque ‘teníamos un contrato cuando comenzamos en el negocio y decía que me iba a ayudar a impulsar mi carrera. Eso no funcionó’”. Además, subrayó que al recuperar los derechos de sus canciones, decidió distanciarse de Combs.

Hasta el momento, el equipo legal de Sean Combs no ha emitido ninguna declaración sobre las acusaciones de Curry ni sobre los supuestos acuerdos de confidencialidad.





