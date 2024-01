Filtran nueva canción de Belinda contra Christian Nodal

Todavía no se estrena la nueva canción de Belinda, en su nueva faceta, 'Belika', y la cantante ya es tendencia una vez más en redes sociales.

Esto luego de que se filtrara "Cactus" el tema cuyo fecha de lanzamiento será el próximo miércoles 31 de enero, y que supuestamente hace referencia a su ruptura con Christian Nodal.

La influencer de chismes Chamonic habría filtrado parte de la letra en su cuenta de Facebook, que más tarde fue borrado.

Pero a los seguidores de Belinda no se les escapa nada, por lo que ahora diversas frases de la canción han inundado las redes y los medios de comunicación.

En el tema, Belinda rompe su silencio y aborda directamente los acontecimientos de su relación con Christian Nodal, revelando cómo la música se ha convertido en su terapia para superar la ruptura.

"Hoy quiero sacar todo lo que llevo cargado en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana, y al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará", expresa Belinda en un fragmento de la canción.

También hace alusión al dolor que le causó la separación y la manera en que enfrentará la situación con tequila y sal, haciendo referencia a las letras de canciones de Nodal.

''No fuiste lo que esperé de ti, carajo cómo me hiciste sufrir, dicen que todo sana con tequila, por lo menos no le hecho sal a la herida, por lo menos bailo esta canción y salud a las que están igual que yo''.

Sin duda, la referencia que ha llamado más la atención es la del tatuaje de los ojos de Belinda que se hizo Nodal.

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k... De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros... Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

Belinda y Christian Nodal estaban comprometidos en matrimonio y anunciaron su separación en medio de los planes de boda.

La relación, que duró dos años, se vio envuelta en polémicas acusaciones, con Nodal sugiriendo que Belinda buscaba aprovecharse económicamente de él.

Hasta el momento, ni Belinda ni Christian han comentado sobre la filtración de la canción, ni las referencias a su separación.

Comentarios