Filtran fotos de Gala Montes fumando de pequeña

Las publicaciones provocaron división entre usuarios de redes mientras la controversia familiar continúa sin reconciliación pública.

La polémica entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, volvió a encender las redes sociales luego de que comenzaran a circular fotografías de la infancia de la actriz en las que presuntamente aparece fumando junto a su hermana y otros familiares. Las imágenes provocaron una nueva reacción de la cantante, quien aprovechó la situación para responder a declaraciones que atribuyó a su madre.

Las fotografías fueron difundidas en redes sociales y muestran a Gala cuando aparentemente todavía era una niña, así como a su hermana Beba en otras imágenes. En una de las publicaciones también aparece Crista Montes fumando. Sin embargo, el material no especifica cuándo fueron tomadas las fotografías ni confirma las edades que tenían las hermanas en ese momento.

Tras la difusión del material, Gala reaccionó desde su cuenta de X con un mensaje dirigido a quienes habían seguido las declaraciones de su mamá.

“¿Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”, escribió la actriz, relacionando las imágenes con lo que, según ella, Crista había comentado durante una transmisión en vivo.

La intérprete también compartió mensajes de usuarios que le expresaron su apoyo ante las críticas que ha recibido por hablar públicamente de su historia familiar. En una de sus respuestas, hizo referencia a las dificultades que enfrentó al contar sus experiencias de infancia y lamentó las reacciones que surgieron después de hacerlo. Sus publicaciones volvieron a dividir opiniones entre quienes respaldan a la actriz y quienes piden no sacar conclusiones sin conocer todo el contexto.

El conflicto entre Gala y Crista Montes se hizo público en 2024, cuando ambas expusieron sus diferencias personales, económicas y laborales. Gala señaló presuntos malos tratos y explotación laboral durante su infancia, mientras que Crista ha ofrecido su propia versión de la ruptura y de su relación profesional con su hija. Desde entonces, los intercambios de declaraciones han mantenido a ambas en el centro de la conversación pública.

Por ahora, la difusión de las fotografías suma un nuevo capítulo a una disputa familiar que continúa sin una reconciliación pública. Aunque Gala sostiene que las imágenes contradicen lo que atribuye a su mamá, todavía no se ha confirmado cuándo fueron tomadas ni las circunstancias en que ocurrieron los hechos. La controversia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de distinguir entre las declaraciones de las involucradas y aquello que puede comprobarse de manera independiente.