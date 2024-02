Filtran contrato abusivo que Sergio Mayer le ofreció a Wendy

Finalmente, filtran el cuestionable contrato que Sergio Mayer quería que firmara Wendy Guevara para representarla y beneficiarse financieramente de la influencer.

Cuando Wendy ganó en el reality show La Casa de los Famosos, de inmediato fue abordada por Mayer.

Guevara señaló que era un contrato manipulado, pues la intención de Mayer era asegurar contratos millonarios, aprovechándose del nombre, la imagen e incluso, la voz de la influencer.

Según se informó, le hicieron varias advertencias a Wendy sobre Sergio de que no era de fiar.

La buena noticia es que Wendy Guevara rechazó desde el principio la propuesta de Sergio Mayer, explicando que el contrato había sido redactado con alevosía y ventaja.

El contrato, en el que supuestamente cedía por completo el uso de su imagen para publicidad y eventos, fue filtrado por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Mayer, por su parte, insistió en que Wendy sí había firmado el contrato, utilizando comentarios agresivos contra ella.

El documento establecía que Luis Carmen Guevara Venegas, el nombre legal de Wendy, pasaría a ser propiedad de Sergio, y sería él quien se beneficiaría económicamente por estos aspectos.

"Cuando llegamos a un programa al día siguiente de la final de La Casa, él subió con ejecutivos y dijo que yo había pedido que él me ayudara, que me guiara a ciertas cosas como las campañas de marcas y todas esas cosas... Él estaba hablando en su teléfono y me dijo: ‘De una vez te digo, dile a tu mánager que no tiene nada que ver él, ya todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí, es todo lo que te voy a decir”, fue lo que dijo Wedny Guevara en un programa de televisión con Adela Micha.

¿Qué dice el contrato?

“Yo Luis Carmen Guevara Venegas hago constar mi consentimiento expreso para que el señor Sergio Mayer Bretón actúe con libertad y con fines comerciales en mi representación oficial y artística, para ello, reconozco que le confiero las siguientes facultades para actuar en mi representación.

Formalice todo tipo de acuerdos, contratos, convenios, que resulten para mi representación en campañas publicitarias.

Cobrar, recibir y realizar todo tipo de pagos a mi nombre por mi participación en campañas publicitarias.

Autorizar y revocar el uso y explotación de mi imagen dentro de los materiales o contenidos generados en campañas publicitarias.

El señor Sergio Mayer Bretón podrá coordinar mis presentaciones públicas en relación con mi participación en campañas públicas y eventos en los que mi imagen, voz e interpretación sean utilizadas previa autorización de mi parte”.

