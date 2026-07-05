Figuras de Hollywood llaman a 'defender la democracia' en EUA

Mark Ruffalo, Sarah Jessica Parker, Margaret Atwood y otras celebridades participaron en un video que advierte sobre la fragilidad de la democracia en EUA

Decenas de figuras del cine, la literatura, la academia y el activismo participaron en un video difundido el 4 de julio en el que recitan fragmentos del libro “Sobre la tiranía: veinte lecciones del siglo XX”, del historiador Timothy Snyder, como una advertencia sobre el rumbo político de Estados Unidos.

El proyecto reúne a personalidades como Mark Ruffalo, Sarah Jessica Parker, Margaret Atwood, Judd Apatow, Joan Baez, Ted Danson, Billy Porter, Maria Ressa y Bradley Whitford, entre otros, quienes leen lecciones enfocadas en la defensa de las instituciones, la verdad y la democracia.

Un mensaje en contraste con las celebraciones oficiales

El material fue presentado como una respuesta simbólica a las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, en medio de un contexto político marcado por tensiones y debates sobre el rumbo democrático del país.

El historiador Timothy Snyder reunió a los participantes para interpretar ideas de su obra publicada en 2017, en la que analiza cómo las democracias pueden deteriorarse hacia modelos autoritarios si no se defienden activamente sus instituciones.

Llamado a la acción y advertencia política

En el video, Sarah Jessica Parker narra el cierre con un mensaje centrado en la responsabilidad ciudadana de proteger la libertad, subrayando que la democracia no es un logro permanente, sino un proceso que debe sostenerse continuamente.

Mark Ruffalo, en declaraciones incluidas en el proyecto, expresó su deseo de un futuro centrado en la igualdad, la reducción de la desigualdad económica y el fortalecimiento de la justicia social.

El video concluye con un mensaje que señala que el futuro de la democracia estadounidense depende de las acciones colectivas y decisiones actuales de la sociedad.