FICM reunirá a Del Toro, Cuarón, Luna y García Bernal

La edición 24 del festival se realizará del 16 al 25 de octubre con estrenos, cintas restauradas, competencia mexicana y homenajes a grandes cineastas

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) reunirá a Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Diego Luna y Gael García Bernal durante su 24ª edición, que se realizará del 16 al 25 de octubre.

Cuarón acudirá como productor de "Campeón gabacho", largometraje dirigido por su hijo, Jonás, que inaugurará el festival el 16 de octubre. Mientras que Del Toro presentará una versión restaurada de "El laberinto del fauno" por su 20 aniversario.

Por su parte, García Bernal llegará con "Hombre al agua", fuera de competencia. Mientras que Diego Luna buscará uno de los premios con "Ceniza en la boca", que competirá en la sección de largometraje mexicano.

Los detalles fueron anunciados en Ciudad de México por la directora general del FICM, Daniela Michel, y el vicepresidente del festival, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, junto con autoridades de Michoacán y de la Secretaría de Cultura.

Morelia presenta su competencia mexicana

Además de la película de Luna, la sección de largometraje mexicano estará integrada por otros 11 títulos, entre ellos "6 meses en el edificio rosa con azul", "La cazadora", "Chicas tristes", "Contra la naturaleza", "Lo demás es ruido", "Los días de Poncho", "El jardín que soñamos", "Los nuevos", "Nosotros", "Salón de belleza" y "Toda una vida".

Para la edición 24 del festival Carlos Reygadas regresará a Morelia para presentar "Heil Jupiter!" y una función especial de "Batalla en el cielo". También participará Demián Bichir con el documental "Mujer santuario" y una función especial de "Without Blood", de Angelina Jolie.

El festival también celebrará a grandes cineastas

Entre los clásicos restaurados estarán "Santa", "La ilusión viaja en tranvía", "La mujer de Benjamín" y "En el hoyo". Juan Carlos Rulfo será integrante del jurado de Documental Mexicano junto con Alexandre O. Philippe y Jonathan Romney.

La programación internacional incluirá "Ink", de Danny Boyle; "Klara and the Sun", de Taika Waititi; "Look Back", de Hirokazu Kore-eda, y "Pepita, la pistolera", de Lucía Puenzo.

El FICM también rendirá homenaje a Janet Alcoriza, actriz y guionista de la Época de Oro del cine mexicano, y celebrará al fallecido cineasta húngaro Béla Tarr, quien visitó Morelia en dos ocasiones.