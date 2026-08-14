Fichan a Shay Rudolph para ser Summer Di Laurentis en Off Campus

Shay Rudolph se suma al elenco de la segunda temporada de Off Campus, donde interpretará a Summer Di Laurentis, uno de los personajes que tendrán un papel importante en la nueva entrega de la serie universitaria.

La incorporación de la actriz fue anunciada mediante un video publicado en Instagram, en el que aparece junto a Stephen Kalyn, quien interpreta a Dean Di Laurentis. Ambos participaron en una tendencia viral y lucieron atuendos coordinados para revelar el fichaje.

Double it and give it to Season 2.

Everyone say hi to Shay Rudolph as our Summer DiLaurentis ☀️ pic.twitter.com/eXkvy3aDXK — Off Campus (@offcampusonpv) August 13, 2026

La historia se enfocará en Allie y Dean

La segunda temporada estará centrada en la relación entre Allie Hayes, interpretada por Mika Abdalla, y Dean Di Laurentis, hermano de Summer y personaje interpretado por Kalyn.

La producción está basada en la exitosa saga literaria de Elle Kennedy, que sigue las vidas de un grupo de jugadores de hockey sobre hielo y las mujeres que forman parte de sus historias.

La trama combina romances, rupturas y los desafíos que enfrentan los personajes mientras atraviesan la transición hacia la vida adulta.

La primera temporada fue un éxito

La serie se convirtió rápidamente en uno de los estrenos más exitosos de la plataforma. Durante sus primeros 12 días, la primera temporada alcanzó 36 millones de espectadores, cifra que la colocó como el tercer estreno más visto en la historia del servicio.

Solo El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y Fallout habían registrado un debut superior.

Además de Rudolph, la segunda temporada contará nuevamente con parte del elenco y sumará a Ella Bright, Belmont Cameli, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, India Fowler y Phillipa Soo.

La serie es dirigida y producida ejecutivamente por su creadora, Louisa Levy, quien comparte las labores de producción con Gina Fattore.

También participan como productores ejecutivos Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman, por parte de Temple Hill, además de Leanna Billings y Neal Flaherty.

¿Quién es Shay Rudolph?

Rudolph inició su trayectoria artística en el teatro musical en San Diego y posteriormente consiguió un papel recurrente como actriz invitada en la serie Lethal Weapon.

Más adelante protagonizó la adaptación de The Baby-Sitters Club. También estaba contemplada para encabezar una nueva versión de Holes para Disney+, aunque el proyecto finalmente no se concretó.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran The Present, She Keeps Me Young y la próxima película Hot Year.