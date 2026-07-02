Fher responde a Liam Gallagher y calienta el México vs Inglaterra

El vocalista de Maná respondió al cantante de Oasis, quien pronosticó una goleada de Inglaterra sobre México en los octavos del Mundial FIFA 2026™

La previa del duelo entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya empezó a calentarse fuera de la cancha.

Y es que luego de que el vocalista de Oasis, Liam Gallagher, publicara su pronóstico para el partido de este domingo en el Estadio Ciudad de México, Fher Olvera, vocalista de Maná, le respondió.

Fue poco después de que se consumara la victoria 2-1 de Inglaterra sobre el Congo que el mayor de los Gallagher hiciera una publicación en su cuenta de X anticipando una goleada 5-0 del conjunto inglés sobre el Tri.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

El comentario del músico británico se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios comenzaron a comparar a íconos de la cultura pop de ambos países en tono de burla y rivalidad futbolera.

La reacción no tardó en llegar desde el lado mexicano, donde Fher decidió contestar directamente a través de su cuenta de Instagram.

“El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, wey, ¿5-0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey”, dijo el cantante, quien apareció envuelto en una bandera de México, sumándose al ambiente de expectativa previo al encuentro.

El video rápidamente se viralizó y fue comentado por seguidores que aplaudieron el tono desafiante del mensaje.

México llega al compromiso tras asegurar su pase a los octavos de final con una victoria 2-0 sobre Ecuador, resultado que desató la euforia en el Estadio Ciudad de México y consolidó el buen momento del equipo dirigido por Javier Aguirre de cara al siguiente reto.

El triunfo no solo significó la clasificación, sino también la igualación de una marca histórica al sumar cuatro victorias consecutivas sin recibir gol en una Copa del Mundo, registro que solo habían logrado Italia en 1990 y Brasil en 1986, alimentando la ilusión de la afición rumbo al duelo ante Inglaterra.