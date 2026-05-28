Fher de Maná promete show histórico en Mundial 2026

El vocalista de Maná aseguró que la inauguración del Mundial 2026 tendrá una puesta en escena 'muy mexicana' y con mensaje de paz

El vocalista de Maná, Fher Olvera, calificó como un momento “inédito” la participación de la agrupación mexicana en la ceremonia inaugural del Mundial de Futbol 2026, evento que se realizará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El cantante aseguró para EFE que el espectáculo preparado para la inauguración será una producción sin precedentes en el país, con una fuerte inspiración mexicana y elementos prehispánicos.

“Se va a hacer una puesta en escena muy mexicana, muy prehispánica (...) con coreografías y cosas brutales. Creo que jamás se ha hecho un evento así en México, de esta forma y de esta magnitud dentro de la cancha”, expresó Olvera.

La ceremonia será transmitida a más de 200 países y contará con la participación de artistas como Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda, además de Maná, que interpretará una canción inédita de dos minutos preparada especialmente para el evento.

Fher Olvera pide promover la paz a través del futbol

El líder de Maná señaló que el Mundial de 2026, organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, representa una oportunidad para enviar un mensaje global de unión y paz en medio de los conflictos internacionales.

“Últimamente han venido muchas guerras, como en Palestina o el maltrato al pueblo ucraniano. No está bien todo eso, entonces el futbol reivindica todas estas causas”, afirmó.

Olvera consideró que tanto el deporte como la música tienen la capacidad de unir culturas y sanar emocionalmente a las personas.

“Aquí hay unión para una misma idea, una misma ideología de divertirse y sanar el corazón y el espíritu”, agregó el músico mexicano.

Durante la conversación, Fher Olvera también habló sobre la importancia de preservar la identidad latina y el idioma español dentro de la industria musical internacional.

El cantante recordó que Maná nunca aceptó grabar canciones en inglés ni recurrir al “spanglish” para conquistar otros mercados.

“Nunca tuvimos necesidad de abarcar ese mercado. Nosotros siempre hemos estado contentos de transmitir las historias de Latinoamérica y de Hispanoamérica a través de nuestras canciones”, sostuvo.

Recientemente, la agrupación colaboró con la cantante Dua Lipa en una nueva versión completamente en español de “Oye Mi Amor”, incluida en el álbum Dua Lipa: Live from Mexico.

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó

Fher Olvera reconoció que, pese a sus más de cuatro décadas de trayectoria, siente nervios y emoción por formar parte del arranque de la Copa del Mundo.

“Los ‘manás’ tenemos tanta ilusión por un evento de este tamaño en nuestro país que es como un sueño. Nos sentimos como si estuviéramos volando”, confesó.

Además de Maná, en el espectáculo previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica también participarán Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

“Ya no falta nada”, dijo Olvera, quien aseguró que vive la espera como si estuviera a punto de ofrecer “el concierto de su vida”.