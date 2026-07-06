Fher, de Maná, causa polémica por usar playera de Oasis en ensayo

A través de la cuenta oficial de Instagram de Maná, se difundió una fotografía donde se observa al cantante afinando los últimos detalles de su presentación

La tensión y la emoción por el histórico encuentro entre México e Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026 no solo se viven en la cancha, sino también en el escenario musical. Este domingo, Fher Olvera, vocalista de la icónica banda mexicana Maná, volvió a sacudir las redes sociales al lucir una playera de la legendaria agrupación inglesa Oasis durante los ensayos para el show del medio tiempo.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Maná, se difundió una fotografía donde se observa al cantante afinando los últimos detalles de su presentación en el Estadio Azteca.

Lo que capturó la atención de miles de seguidores fue que Fher portaba una camiseta con los rostros de los hermanos Liam y Noel Gallagher, un gesto que muchos han interpretado como una inteligente jugada de diplomacia pop o una sutil provocación de cara al partido.

El origen de la "rivalidad" con Liam Gallagher

Este episodio se suma al reciente pique mediático que el líder de Maná protagonizó con el menor de los Gallagher. Hace apenas unos días, Liam Gallagher encendió los ánimos en su cuenta de X (antes Twitter) al asegurar de forma tajante que Inglaterra aplastaría a México con un marcador de 5-0.

La respuesta de Fher Olvera no se hizo esperar: mediante un video que rápidamente se volvió viral, el mexicano contestó al británico defendiendo el orgullo nacional. La réplica desató una ola de apoyo masivo en redes sociales, donde la afición azteca cerró filas en torno al cantante y a la Selección Mexicana.

Un medio tiempo de gala en el adiós de México al Mundial

Poco después de la controversia, se confirmó que Maná sería la banda encargada de musicalizar el medio tiempo de este crucial partido de eliminación directa, pactado para las 18:00 horas de este domingo.

Esta presentación marcará un hito para la banda de rock en español, pues este choque ante el "Equipo de la Rosa" será el último partido de esta justa mundialista que se dispute en suelo mexicano.

Por ahora, la moneda está en el aire y la atmósfera está encendida. ¿Será el outfit de Fher un amuleto de la suerte o el preludio de una fiesta mexicana en el coloso de Santa Úrsula? El silbatazo inicial está por decidirlo.