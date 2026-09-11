FGE de Michoacán insiste en obtener celulares de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán mantiene las diligencias para obtener los teléfonos de Carlos Manzo, mientras Grecia Quiroz pide que la FGR atraiga el caso

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene vigente su solicitud para obtener los teléfonos celulares que pertenecieron al exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que actualmente se encuentran en poder de su viuda y alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz.

El titular de la dependencia, Israel Vega Rodríguez, explicó durante una conferencia de prensa que los aparatos contienen información que podría incorporarse a las investigaciones relacionadas con el homicidio del ex presidente municipal, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Vega Rodríguez señaló que, hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado atraer la investigación por el asesinato de Manzo, por lo que el procedimiento permanece bajo responsabilidad de las autoridades estatales.

La FGE ya solicitó formalmente a Grecia Quiroz la entrega de los dispositivos con el objetivo de acceder a su contenido. Sin embargo, la actual alcaldesa de Uruapan se ha negado a proporcionarlos debido a que, según se ha señalado, no confía en las autoridades estatales.

Ante esta negativa, la Fiscalía estatal continúa realizando las diligencias contempladas dentro del procedimiento para conseguir los teléfonos, al considerar que la información almacenada en ellos forma parte de los elementos que podrían ser relevantes para esclarecer el crimen.

Grecia Quiroz pide intervención de la FGR

Este miércoles, Grecia Quiroz acudió a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para solicitar que la investigación por el homicidio de su esposo sea atraída por la autoridad federal.

La petición no es nueva. El pasado 26 de agosto, la presidenta municipal ya había planteado públicamente esta posibilidad durante declaraciones realizadas en Morelia.

La nueva solicitud ocurrió horas después de que Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera secretaria particular de Carlos Manzo, declarara ante medios de comunicación que Grecia Quiroz conocía a Samuel N, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, actualmente detenido por su presunta participación en el homicidio.

De acuerdo con las declaraciones referidas, Quiroz habría sido quien presentó a Samuel N con Carlos Manzo y, pese a esa relación, nunca lo habría declarado ante las autoridades.

El 27 de agosto, Israel Vega Rodríguez informó que las declaraciones de la exsecretaria particular del exalcalde obligaban a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias para profundizar en los datos relacionados con Samuel N.

El detenido es señalado por su presunta participación en la filtración de la agenda de Carlos Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que las autoridades buscan esclarecer nuevos elementos surgidos durante las investigaciones.

Van 32 detenidos por el homicidio

El fiscal estatal también recordó que hasta el momento suman 32 personas detenidas en relación con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

Asimismo, confirmó que continúa vigente el mandamiento judicial contra el coronel José Manuel Jiménez Miranda, quien se desempeñaba como jefe de escoltas de Carlos Manzo.

Vega Rodríguez precisó que el coronel es la única persona pendiente de ser detenida en cumplimiento de una orden judicial relacionada con el caso.

El pasado 7 de septiembre, Juan Manzo, hermano del exalcalde, solicitó a la Fiscalía General del Estado ampliar las investigaciones hacia el círculo interno de Carlos Manzo.

El familiar consideró que todavía existen líneas de investigación que no han sido agotadas y que deben ser revisadas antes de considerar esclarecido el homicidio.