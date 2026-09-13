Festival de Cine de Venecia revela a sus ganadores

El Festival de Cine de Venecia se prepara para anunciar a ganadores de su edición, con el León de Oro a la mejor película como el reconocimiento más esperado

El Festival de Cine de Venecia se prepara para anunciar a los ganadores de su edición, con el León de Oro a la mejor película como el reconocimiento más esperado de la jornada.

En la edición anterior, el máximo premio fue para Jim Jarmusch por su tríptico familiar Padre, Madre, Hermana, Hermano. El León de Plata al mejor director correspondió a Benny Safdie por The Smashing Machine, cinta protagonizada por Dwayne Johnson.

Por su parte, el Gran Premio del Jurado fue otorgado al drama sobre Gaza The Voice of Hind Rajab, dirigido por Kaouther Ben Hania.

Un jurado con figuras internacionales

Ben Hania forma parte este año del jurado de la competencia, que es presidido por Maggie Gyllenhaal. El grupo encargado de evaluar las películas también está integrado por el cineasta de Hong Kong Johnnie To, la directora afgana Shahrbanoo Sadat y el francés Xavier Giannoli, director y guionista.

Completan el jurado Daniel Blumberg, compositor de The Brutalist, y Francesco Casetti, académico italiano especializado en cine y radicado en Estados Unidos.

Las películas que compiten por el León de Oro

Entre los títulos que buscan quedarse con el máximo reconocimiento de la competencia se encuentran Primetime, de Lance Oppenheim; Ink, de Danny Boyle; Company, de Casey Affleck; Bucking Fastard, de Werner Herzog; NAZA, de Yuval Abraham y Rachel Szor; Look Back, de Hirokazu Kore-eda; Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, y Bunker, de Florian Zeller, entre otras producciones.

A continuación se presenta la lista de ganadores de los premios de Venecia, que se actualiza en tiempo real.

COMPETENCIA

León de Oro a la Mejor Película : “Woman Unknown”, May El-Toukhy

Gran Premio del Jurado : “Amor Posible”, Lee Chang-dong

León de Plata al Mejor Director : Ilya Khrzhanovsky, “DAU”

Premio Especial del Jurado : “NAZA”, Yuval Abraham y Rachel Szor

Mejor guión : “Un Bon Petit Soldat” (“Un buen soldadito”) – Stéphane Brizé, Coralie Amédéo, Olivier Gorce

Copa Volpi a la Mejor Actriz : Mathilde Arcel, “Mujer desconocida”

Copa Volpi al Mejor Actor : John Malkovich, “Wild Horse Nine”

Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor Joven : Malou Khebizi, “15/18 (Un lugar para sanar)”

Premio Armani del Público de Belleza : “Eu contez” (“I Matter”), Alina Șerban

Premio Luigi De Laurentiis a la ópera prima : “La maison du vent” (“La casa del viento”), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Mejor Película : “Un détour par Diane” (“Diane in the Loop”), Ann Sirot y Raphaël Balboni

Mejor Director : Jaqueline Lentzou, “Mia Mera Sti Zoi Tis Tzo: Kefalaio Faidra” (“Un día en la vida de Jo: Capítulo Fedra”)

Premio Especial del Jurado : “La maison du vent” (“La casa del viento”), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Mejor actriz : Laleh Marzban, “Moragheb” (“Falling House”)

Mejor actor : Riccardo Scamarcio, “I figli della scimmia” (“Los hijos del mono”)

Mejor guión : Tommaso Landucci y Damiano Femfert, “I figli della scimmia” (“Los hijos del mono”)

Mejor Cortometraje : “Quelques instants de bonheur” (“Algunos momentos de felicidad”), Shaden Safieddine Tazi

CLÁSICOS DE VENECIA

Mejor Película Restaurada : “La larga noche de 1943”, de Florestano Vancini

VENECIA INMERSIVA

Gran Premio : “El Anillo de las Palomas”, Shixin Tao y Yuqi Zhang

Premio Especial del Jurado : “Out of the Ashes”, Rory Mitchell y Nonny de la Peña

Premio al Mérito : “Empire at Sea”, Peter Flaherty