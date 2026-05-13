Festival de Cannes rinde homenaje a Guillermo del Toro

La cinta hispanomexicana, restaurada en formato 4K, inauguró la sección Cannes Classics, dedicada a obras que han dejado huella en la historia del cine.

El Festival de Cannes rindió homenaje este martes al director mexicano Guillermo del Toro y a su emblemática película 'El laberinto del fauno', al celebrarse 20 años de su estreno en el reconocido certamen cinematográfico francés.

La cinta hispanomexicana, restaurada en formato 4K, inauguró la sección Cannes Classics, dedicada a obras que han dejado huella en la historia del cine.

"Podemos entregarnos al amor o al miedo. Nunca hay que entregarse al miedo", expresó Del Toro durante el homenaje.

'El laberinto del fauno' regresa a Cannes 20 años después

El cineasta recordó las dificultades que enfrentó para concretar la producción, ya que en aquel momento pocos estudios apostaban por una historia fantástica ambientada tras la Guerra Civil española.

Del Toro confesó que el rodaje fue una de las experiencias más complicadas de su carrera, solo detrás de la filmación de 'Mimic'.

También destacó el trabajo del elenco encabezado por Ivana Baquero, además de actores como Sergi López y Ariadna Gil.

Guillermo Del Toro sat in the audience and took photos with fans upon arriving to a screening of ‘Pan’s Labyrinth’ in the #CannesFilmFestival pic.twitter.com/2iYGfq4HhD — Deadline (@DEADLINE) May 12, 2026

Guillermo del Toro llama a crear arte con esperanza

Durante su participación en Cannes, el director de 'La forma del agua' aseguró que la película sigue siendo vigente en una época marcada por el miedo y la incertidumbre.

El realizador mexicano recordó con emoción la ovación que recibió la cinta en 2006 y lanzó un mensaje optimista sobre el arte y la creatividad.

"No podemos cambiar la historia, pero sí podemos cambiarla un poco", afirmó.

Del Toro también defendió las nuevas formas de creación artística y consideró que cualquier persona puede hacer arte incluso desde una aplicación móvil.