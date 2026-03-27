Festejan Los Viejones de Linares aniversario en Arena Monterrey

El grupo prepara un concierto especial junto a El Poder del Norte y El Pega Pega, reuniendo éxitos del regional mexicano en un solo escenario.

Los Viejones de Linares celebrarán su 15 aniversario con un concierto en Monterrey, donde compartirán escenario con dos agrupaciones clave del regional mexicano: El Poder del Norte de Arturo Buenrostro y El Pega Pega de Emilio Reyna. El evento está programado para el próximo 19 de junio en la Arena Monterrey.

La presentación reunirá a tres proyectos musicales que han mantenido presencia en el género, con un repertorio que incluirá temas conocidos por el público y un recorrido por distintas etapas de sus trayectorias.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

La cita será en la Arena Monterrey, uno de los recintos más importantes para espectáculos en el norte del país. La venta al público general comenzará el viernes 27 de marzo a partir de las 10:00 horas.

Los boletos estarán disponibles a través del sistema Superboletos, así como en taquillas del recinto y puntos autorizados.

La agrupación originaria de Nuevo León ha logrado consolidarse dentro del regional mexicano gracias a su estilo norteño y a una propuesta enfocada en temas festivos y de identidad popular. A lo largo de su carrera han construido un repertorio que conecta con el público en presentaciones en vivo, lo que les ha permitido mantenerse activos en escenarios del norte del país y en comunidades mexicanas en EUA.

Su camino les ha permitido evolucionar sin alejarse de sus raíces, apostando por una combinación de sonidos tradicionales con arreglos actuales. Su constancia en giras, lanzamientos musicales y eventos masivos los ha posicionado como una de las agrupaciones representativas de su región, consolidando una base de seguidores que ha acompañado su crecimiento dentro del género.

Trayectoria de El Poder del Norte

El Poder del Norte de Arturo Buenrostro es una de las agrupaciones con mayor reconocimiento dentro del regional mexicano, especialmente en el estilo norteño con saxofón. Desde su formación, han colocado múltiples temas en la preferencia del público.

Con canciones como “A ella”, “Ni que valieras tanto” y “Últimas noticias”, el grupo ha logrado mantenerse vigente durante décadas, consolidando una base sólida de seguidores en México y EUA.

Su estilo se caracteriza por letras directas y melodías que combinan instrumentos tradicionales con arreglos modernos, lo que les ha permitido adaptarse a nuevas generaciones.

El Pega Pega y su presencia en el género

Por su parte, El Pega Pega de Emilio Reyna ha construido su identidad dentro del regional mexicano con un enfoque en ritmos bailables y letras románticas. La agrupación ha destacado por mantener una conexión constante con el público en presentaciones en vivo.

A lo largo de su trayectoria, han logrado posicionar temas que suelen formar parte del repertorio en eventos y celebraciones, consolidándose como una opción recurrente dentro del género.

Un aniversario que reúne a tres propuestas

El concierto por el 15 aniversario de Los Viejones de Linares busca reunir a seguidores de distintas etapas del regional mexicano, con una combinación de estilos que van desde lo tradicional hasta lo más reciente.