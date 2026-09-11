Festeja Grupo Ladrón 35 años de historia en la Arena Monterrey

Sergio Gómez invitó al público a festejar el aniversario de la banda este 18 de septiembre en compañía de varias agrupaciones.

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Sergio Gómez, vocalista y líder de Grupo Ladrón, extendió una cordial invitación a todo el público para sumarse a la celebración de sus 35 años de trayectoria. En el marco del anuncio de este esperado concierto, el músico adelantó que la velada estará repleta de sorpresas preparadas especialmente para consentir a los fanáticos que los han acompañado a lo largo de más de tres décadas.

Durante el encuentro con los medios, el intérprete reconoció que no fue una tarea sencilla coordinar la logística para reunir a tantas agrupaciones de gran calibre en un mismo escenario. Sin embargo, enfatizó que la buena relación y la sólida amistad que existe entre todos los integrantes facilitó concretar esta unión tan especial en favor del público regiomontano.

El cartel contará con la participación estelar de íconos de la música popular como Sonido Master, Los Humildes, Los Reyes del Camino y Los Maiztk, reuniendo lo mejor del repertorio romántico y tropical en una sola noche. De acuerdo con el líder de la agrupación homenajeada, el reencuentro sobre las tablas promete convertirse en una auténtica fiesta de camaradería entre colegas y seguidores.

Para mayor comodidad de los asistentes, se dio a conocer que las puertas del recinto se abrirán a partir de las 7:00 de la tarde, dando inicio formal al espectáculo en punto de las 8:00 de la noche. Se anticipa una jornada llena de ritmo y nostalgia que se extenderá hasta altas horas de la madrugada debido al amplio catálogo de éxitos que interpretará cada agrupación.

El festejo masivo se llevará a cabo este próximo 18 de septiembre en la Arena Monterrey, consolidándose como uno de los eventos bailables más importantes del año. Con este show, Grupo Ladrón y sus invitados especiales prometen ofrecer una experiencia inolvidable que celebrará el legado de la música del recuerdo.