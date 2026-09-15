Festeja Cazzu los 3 años de Inti con la ausencia de Nodal

Amigas y allegados acompañaron a la pequeña en su fiesta en Argentina, mientras seguidores cuestionan la ausencia del músico del festejo.

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Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, cumplió tres años este 14 de septiembre y su mamá decidió celebrarla con una fiesta llena de detalles y mucha fantasía. La cantante argentina organizó una celebración privada en su casa, en Argentina, donde la temática estuvo inspirada en la cultura oriental y, para muchos, en la película Mulán.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales dejaron ver una celebración muy especial: decoración temática, comida, actividades y varias invitadas luciendo hanfus, los tradicionales vestidos chinos. Entre las personas que acudieron estuvieron amigas cercanas de Cazzu como La Joaqui y DJ Mami, además del bailarín Ignacio Colombara, pareja de la cantante.

Pero, como era de esperarse, hubo una ausencia que llamó especialmente la atención: Christian Nodal. Hasta el momento, ni Cazzu ni el cantante han compartido imágenes que confirmen que él estuvo presente en esta celebración, por lo que su asistencia permanece como una incógnita.

Esta no es la primera vez que el cumpleaños de Inti genera expectativa alrededor de sus famosos papás. En su primer cumpleaños, Nodal sí estuvo presente en la celebración realizada en Argentina, aunque Cazzu evitó mostrar directamente su rostro y fueron sus tatuajes los que permitieron identificarlo mientras cargaba a la pequeña.

Ahora, mientras Inti disfruta de sus tres años rodeada de amor y una fiesta de cuento, nuevamente queda la pregunta en el aire: ¿Christian Nodal acompañó a Cazzu y a su hija en esta celebración o esta vez la pequeña festejó únicamente junto a su mamá y sus seres queridos? Por ahora, ninguno de los dos ha dado una respuesta pública.