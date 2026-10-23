Fernando manda a Mono a nominación con el Huevo Dorado

Votaciones individuales y grupales pusieron bajo presión a los concursantes, quienes buscarán asegurar su permanencia esta semana.

La Asamblea de Nominación de La Granja VIP tuvo una sorpresa al final de la noche, cuando Fernando Lozada utilizó el poder del Huevo Dorado para mandar a Mario “Mono” Osuna a la tabla de nominados. La decisión llegó después de una jornada en la que los participantes dejaron claras sus diferencias y no se guardaron nada durante el cara a cara.

Desde el inicio de las votaciones, Rafael Mercadante estuvo entre los más señalados. Manelyk González le reclamó sus comentarios y su actitud, mientras que Azalia Ojeda y Daniela Alexis, “La Bebeshita”, también expusieron los motivos por los que decidieron votar en su contra.

La dinámica de los cuatro elementos también influyó en la nominación. El equipo Fuego eligió a Ivonne Montero; Tierra señaló a Rafael Mercadante, mientras que Agua y Aire coincidieron en votar por Ivonne. Estas decisiones se sumaron a los votos individuales y a los beneficios especiales que pueden cambiar el rumbo de la competencia.

Pero el movimiento que terminó sorprendiendo a los granjeros fue el de Fernando, quien aprovechó el poder que obtuvo con el Huevo Dorado para colocar a Mono en riesgo de eliminación. Así, el deportista se sumó a una tabla que ya tenía a Fernando Lozada, Manelyk González, Rafael Mercadante y Azalia Ojeda.

La noche también dejó un reconocimiento para Rafael Mercadante, quien fue elegido por el público como “El más gallito”. Este beneficio le dará la oportunidad de competir por la capitanía la próxima semana, siempre que continúe dentro del reality.

Ahora, los nominados tendrán que buscar la manera de salvarse en las siguientes dinámicas, mientras sus compañeros siguen moviendo sus estrategias dentro de la granja. Con las alianzas bajo presión y los enfrentamientos cada vez más evidentes, la semana todavía puede dar varias sorpresas antes de la eliminación.