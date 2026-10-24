Fernando Lozada gana la salvación en La Granja VIP 2

Fernando Lozada superó el reto frente a Manelyk González, Azalia Ojeda y Rafael Mercadante para salir de la lista de riesgo en La Granja VIP 2.

Fernando Lozada logró salvarse de la nominación en La Granja VIP 2 luego de ganar el Juego de Salvación de este jueves, una victoria que le da un respiro dentro de la competencia y le permitirá tomar una nueva decisión en el juego.

El participante se enfrentó a Manelyk González, Azalia Ojeda y Rafael Mercadante en un circuito que puso a prueba la destreza y rapidez de los granjeros. Al final, Fernando fue quien consiguió la victoria y aseguró su permanencia fuera de la tabla de nominados de esta semana.

Con el resultado de la prueba, la lista de participantes en riesgo volvió a cambiar. Mario “Mono” Osuna, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda y Manelyk González quedaron en la tabla de nominación y tendrán que esperar el resultado de las votaciones del público para saber quién continuará en la competencia.

La situación de Mono también llamó la atención, luego de que Fernando utilizara previamente el beneficio del Huevo Dorado para enviarlo a nominación. Aunque ambos han mostrado confianza dentro del reality, Fernando explicó que aquella decisión respondió a su estrategia y a la necesidad de pensar en su propia permanencia.

La victoria no solo le permitió a Fernando salir de la zona de riesgo, sino que también le dio el poder de elegir a otro granjero para colocarlo en una posición vulnerable durante el Viernes de Traición.

Con los bandos y las estrategias cada vez más marcados, esta nueva decisión podría volver a modificar el rumbo del reality y generar tensiones entre los participantes.

La próxima Gala de Eliminación se llevará a cabo el domingo 25 de octubre, cuando se conocerá quién será el siguiente granjero en abandonar la competencia.