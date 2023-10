Fernando Colunga acaba con el misterio; está ¡casado!

Uno de los misterios que rodean al galán de telenovelas, Fernando Colunga, ha quedado resuelto por su propia boca.

Y es que durante años se cuestionó al actor, de 57 años de edad, sobre sus parejas sentimentales, ya que a pesar de ser uno de los rostros más conocidos en la televisión mexicana, nunca se le vio acompañado de una mujer.

A pesar de su popularidad, el actor de 'María la del Barrio' (su primer protagónico), ha mantenido un perfil bajo ante los medios de comunicación, lo que le ha generado estar lejos de cualquier escándalo mediático.

Sin embargo, en una reciente entrevista que ofreció a la periodista Mara Patricia Castañeda, se sinceró y no solo afirmó que tiene pareja, sino que está ¡casado!

La periodista comienza diciendo que le conoció a dos novias, a lo que el actor se ve un poco incómodo y le responde: "Oh, no te metas en eso, no te metas en eso".

Fernando Colunga se sinceró con Mara Patricia y le dijo porqué nunca hablaba de sus parejas.

"Cuando tu eres chico y creces en una familia muy respetuosa te dicen "un caballero no tiene memoria", y luego paraciera que es todo lo contrario, entonces si no dices, algo está mal", explicó el actor.

Y agregó que aprendió de la manera más ruda: "Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera".

Colunga explicó que ha viajado con su mujer y se ha topado con periodistas en los aviones, periodistas que calificó como respetables, quienes le expresan su apoyo para no revelar la identidad de la mujer.

"Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho, te absorve el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas. Entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón, es para mí, es para mi mujer, es para disfrutarlos, pero nada más para nosotros", expresó.

Fernando Colunga confesó que está contento con su mujer, que le va muy bien y lo tratan muy bien.

Finalmente dijo entre ver que no descarta convertirse en papá en algún momento de su vida.

¿Blanca Soto, su amor secreto?

Aunque confirmó que mantiene una relación sentimental, Fernando Colunga no dio el nombre de la 'misteriosa' mujer.

Por su parte, la prensa mexicana asegura que esta misteriosa mujer que 'aguanta' a Fernando Colunga, es la también actriz, Blanca Soto.

La pareja protagonizó la telenovela "Porque el amor manda" de Juan Osorio en el 2012 y los rumores apuntan a que fue allí donde cúpido los flechó.

Ninguno ha confirmado que tengan una relación, ni se han dejado ver delante de una cámara más que cuando trabajaron juntos en la novela.





