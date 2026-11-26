Fernando Lozada aseguró que respeta la relación de su mamá con Alfredo Adame, mientras Jawy Méndez opinó sobre la diferencia de edad entre ambos.

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Fernando Lozada y Jawy Méndez fueron cuestionados sobre la relación de Benicia, mamá de Fer, con Alfredo Adame. Mientras el exparticipante de La Granja VIP dejó claro que respeta las decisiones de su mamá y bromeó sobre una posible boda, Jawy no se guardó su opinión sobre la diferencia de edad entre la pareja.

Durante el encuentro, Fer habló con cariño de Benicia y aseguró que no tiene intención de intervenir en su vida sentimental.

Cuando le preguntaron qué pensaba de que estuviera saliendo con Adame, respondió entre bromas que el actor tendría que consentirla.

“Es lo mínimo que puede pagar después de estar saliendo con mi señora madre, que está divina y hermosa”, comentó.

Sin embargo, también dejó claro que su mamá es libre de tomar sus propias decisiones y que él la quiere y respeta.

“Mi mamá ya está grande, ya sabe tomar sus decisiones. Yo la amo, la quiero muchísimo”, expresó.

Por su parte, Jawy Méndez hizo referencia a la edad de Alfredo Adame y lo calificó como un “fósil”, comentario que dio pie a las bromas durante la conversación.

Cuando le preguntaron a Fer si asistiría a una boda, el influencer siguió el juego y aseguró que estaría encantado de participar como pajecito, aventando pétalos durante la ceremonia. Incluso imaginó cómo sería ver a sus compañeros de reality en ese papel.

“Yo voy a ser el pajecito, voy a ir aventando pétalos. Imagínense, en Shores de pajecito”, bromeó.

En la misma entrevista, Fer también fue cuestionado sobre la revista que publicó información relacionada con la identidad de su padre. Aseguró que no había visto la publicación y que, aunque han circulado distintos nombres, él no ha revelado quién fue su papá.

“Pues al final, mi papá ya murió. Y yo sigo sin decir quién es quién”, comentó.

Lejos de mostrarse molesto, dijo que no le da demasiada importancia a lo que se publica sobre su vida y recordó que incluso en una ocasión llegaron a difundir que había muerto.

“Me da igual, la verdad, me da igual. Están haciendo su chamba también”, respondió. Sobre la figura paterna, Fer fue contundente: “Papá es el que está ahí”.