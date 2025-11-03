“Feo, payaso y codo”: esto dijo Victoria Ruffo sobre Derbez

Esto lo soltó durante el podcast de su hijo José Eduardo, donde habló sin filtros de su relación pasada y desató una ola de reacciones.

El nuevo episodio de “Mixologando”, el podcast de José Eduardo Derbez, tuvo como invitada a Victoria Ruffo, quien además de disfrutar unos tragos frente a cámara, abrió capítulos poco contados de su vida personal y profesional.

En el episodio, la primera actriz mostró la versión más espontánea de sí misma, respondiendo preguntas sobre su carrera, recuerdos y experiencias que marcaron momentos clave de su trayectoria actoral. Sin embargo, lo que terminó explotando en redes fue el momento en que habló de su ex pareja, Eugenio Derbez.

Con un tono relajado y directo, Ruffo dijo que hoy no entiende qué le vio a Eugenio en esa época: “ahorita a estas alturas de la vida no sé qué vi, qué me gustó, porque feo es, payaso es, codo es”. Luego matizó asegurando que algo que sí valoró fue su inteligencia creativa y su capacidad para escribir sketches que la hacían reír.

Las frases se volvieron virales de inmediato y la coronaron nuevamente como “la reina del sarcasmo”. Su declaración, envuelta en humor, autenticidad y cero filtros, ya detonó audios, memes y miles de reacciones en TikTok, donde la frase “me agarró borracha” ya circula como el nuevo trend del momento.