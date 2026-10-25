'Feliz de estar en el sur': Camilo avanza con gira en Sudamérica

Tras sus shows en Sudamérica con 'Para Cuando Sean Mayores Tour', Camilo continuará su recorrido de conciertos por doce ciudades mexicanas.

El cantante colombiano Camilo continúa el recorrido internacional de su gira Para Cuando Sean Mayores Tour; tras su reciente presentación en Asunción, Paraguay, a través de sus redes sociales, compartió sentirse feliz de estar por el sur.

"Feliz de estar en el sur. Para Cuando Sean Mayores Tour en Asunción ayer. Mañana nos vemos Buenos Airessss, se vienen dos noches inolvidables". Agregó el intérprete de tutu.

Actualmente, el itinerario del artista para lo que resta de 2026 contempla presentaciones en Buenos Aires los días 25 y 26 de octubre, Montevideo el 28 de octubre, Rosario el 30 de octubre, Córdoba el 31 de octubre, Mendoza el 2 de noviembre y Bogotá los días 11 y 12 de diciembre.

A la par de sus compromisos en Sudamérica, el cantautor anunció la etapa de su gira programada para México a principios de 2027, la cual contempla presentaciones en más de una docena de ciudades entre febrero y marzo. La ruta en territorio nacional comenzará el 11 de febrero en Tampico, para posteriormente visitar Tijuana el 13, Hermosillo el 14, Querétaro el 19, la Ciudad de México el 20 y Puebla el 21 del mismo mes.

El itinerario en México continuará hacia el sur y sureste del país con fechas en Villahermosa el 25 de febrero, Cancún el 26 y Mérida el 27, concluyendo este tramo con conciertos el 5 de marzo en Guadalajara y el 6 de marzo en Monterrey.