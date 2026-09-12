Felicita Eugenio Derbez a Alessandra Rosaldo por su cumple

El comediante publicó un emotivo video en Instagram para agradecer el tiempo compartido y la complicidad al lado de su esposa.

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez dedicó una emotiva felicitación a su esposa, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, con motivo de su cumpleaños, compartiendo un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación, Derbez expresó su gratitud por el tiempo compartido en pareja y resaltó el valor de la complicidad que han construido a lo largo de su matrimonio.

"Aunque la perfección no existe, sí existe la persona perfecta para cada historia. Y yo tuve la enorme fortuna de encontrar a la mejor cómplice para escribir la nuestra. Hoy es cumpleaños de Ale, pero quien recibió el regalo fui yo: el regalo que me dio la vida al ponernos en el mismo camino. @alexrosaldo Mi amor, caminar juntos durante todos estos años, sin soltarnos, ha sido escribir la historia más bonita de mi vida...", escribió el comediante junto a un emotivo video que recopila momentos de su vida juntos.

Por su parte, Alessandra Rosaldo respondió a la dedicatoria en la misma plataforma manifestando el gran amor que han vivido juntos.

"Nuestra vida juntos, mi mayor tesoro. Te amo con toda mi alma". Agrego en los comentarios Alessandra.

La publicación generó una rápida reacción entre seguidores y figuras del espectáculo, acumulando decenas de miles de interacciones y mensajes de felicitación para la pareja.