Fátima Bosch ratifica denuncia contra Nawat Itsaragrisil

La confirmación fue dada a conocer por su representación legal, la firma Richter Ramírez & Asociados, a través de los abogados Renata Richter

La modelo mexicana Fátima Bosch dio un paso definitivo en el conflicto legal que sostiene contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil. Acompañada por su equipo de asesores jurídicos, Bosch acudió el pasado 21 de septiembre a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para ratificar de manera formal la denuncia presentada en contra del magnate de certámenes de belleza.

La confirmación fue dada a conocer por su representación legal, la firma Richter Ramírez & Asociados, a través de los abogados Renata Richter Ramírez y Agustín Liñan Salinas, quienes estuvieron presentes durante la comparecencia de la joven.

Delitos imputados y carpeta de investigación

De acuerdo con lo expresado por la defensa de Bosch, la denuncia abarca señalamientos que podrían configurar delitos de índole penal, entre los que se incluyen:

Presuntos actos de violencia

Discriminación

Violencia digital

Intimidación

Afectaciones a la dignidad de la modelo

Las autoridades federales adscribieron el caso bajo la carpeta de investigación FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026, radicada en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Antecedentes y medidas de protección

Esta acción legal formaliza las versiones que circulaban sobre el proceso emprendido por la mexicana. Como antecedente directo, el pasado 4 de septiembre la FGR determinó otorgar medidas de protección a favor de Bosch con el fin de salvaguardar su integridad física y seguridad mientras las investigaciones se mantienen en marcha.

El diferendo entre ambas figuras se remonta a la edición 2025 de Miss Universo. En aquel momento, Bosch denunció públicamente haber recibido tratos inapropiados por parte del empresario durante las actividades del certamen celebradas en Tailandia.

Con la ratificación de la denuncia, la FGR continuará con el procedimiento correspondiente y la desahogación de diligencias para determinar si existen responsabilidades penales que perseguir contra el empresario extranjero.