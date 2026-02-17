Fátima Bosch, Miss Universo sufre desvanecimiento en Ecuador

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, sufrió un leve desvanecimiento en un desfile en Ambato; se recuperó minutos después y continuó el evento

La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, vivió un momento de tensión al sufrir un ligero desvanecimiento durante el tradicional Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, este domingo 15 de febrero de 2026.

El incidente ocurrió mientras saludaba al público desde un carro alegórico como parte de su gira internacional. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la reina de belleza comienza a tambalearse, pierde el equilibrio y se arrodilla para evitar caer.

Atención inmediata y pronta recuperación

Personal del evento y miembros de su equipo subieron de inmediato a la carroza para auxiliarla. De acuerdo con testigos, Bosch permaneció consciente en todo momento y realizó gestos solicitando espacio y aire, tras manifestar molestias para respirar.

Después de algunos minutos de atención, logró estabilizarse y decidió continuar el recorrido, aunque sin retomar la interacción directa con la multitud. Su reincorporación fue recibida con aplausos y muestras de apoyo por parte de los asistentes.

Hasta el momento, ni la organización Miss Universe ni la propia reina han emitido un comunicado oficial detallando las causas del episodio.

Posible mal de altura

Diversas versiones apuntan a la altitud de Ambato, ubicada a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar, como un posible factor. El llamado mal de altura o “soroche” puede provocar mareos, náuseas y desmayos en personas no aclimatadas, especialmente tras viajes recientes.

También se mencionó el desgaste físico derivado de la intensa agenda internacional que mantiene Bosch desde su coronación.

La visita a Ecuador forma parte de su primera gira oficial como Miss Universo, iniciada el 21 de enero en Guatemala y que incluyó compromisos en Puerto Rico antes de arribar a Ambato durante el feriado de Carnaval.

En el país sudamericano, Bosch participó además en una conferencia motivacional dirigida a mujeres emprendedoras y sostuvo encuentros con figuras locales, entre ellas Mara Topic.

Su agenda oficial en Ecuador se extenderá hasta el 18 de febrero con diversas actividades culturales e institucionales.