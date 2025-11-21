Fátima Bosch gana el certamen de Miss Universo

La modelo mexicana, Fátima Bosch, entró al top 5 del certamen de Miss Universo, donde compíte con las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Brasil

Este 20 de noviembre, Día de la Revolución, la mexicana Fátima Bosch se coronó como la triunfadora de la 74ª edición del certamen Miss Universo 2025, celebrada en el Impact Arena en Pak Kret, Bangkok, Tailandia.

Con 25 años, Fátima Bosch logró vencer a 119 concursantes de todo el mundo gracias a su determinación y sobresaliente desempeño.

La joven de Tabasco se convierte así en la cuarta reina de belleza mexicana en ostentar la corona de Miss Universo, siguiendo los pasos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Como lo dicta la tradición, Fátima Bosch fue coronada por la ganadora de la edición 2024, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

La victoria de Fátima tuvo un matiz especial, al continuar con la que parece ser una cábala de la suerte para México: el color rojo. Bosch apostó por este tono en su vestuario, el mismo color que llevaron sus compatriotas Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza al momento de su coronación.

A lo largo del certamen, la joven licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda hizo de la resiliencia su principal bandera.

El nombre de Fátima Bosch ya había resonado mediáticamente al inicio del certamen por un incidente donde el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, la insultó públicamente.

Fátima no solo se defendió y denunció el ataque, sino que recibió un fuerte apoyo de sus compañeras, varias de las cuales abandonaron el evento en solidaridad.

Demostrando su fuerza y carácter, Fátima se salió del protocolo durante su presentación en la final de Miss Universo y desató la euforia con un fuerte y orgulloso “¡Viva México!”, marcando uno de los momentos más memorables de la noche y sellando su triunfo como una reina no solo bella, sino valiente.