¿Fantasmas en La Granja VIP 2? Aterrorizan a los famosos

Los granjeros formularon preguntas en el dormitorio principal tras detectar cambios de temperatura y luces en el medidor.

El misterio y la tensión han alcanzado un nuevo nivel dentro de La Granja VIP 2. En un reciente y escalofriante suceso, varios participantes decidieron explorar el dormitorio principal equipados con detectores de actividad paranormal, desencadenando una serie de eventos que dejaron helados tanto a los habitantes de la casa como a la audiencia en redes sociales.

Una sesión paranormal en el dormitorio

Todo comenzó cuando el grupo se reunió en las habitaciones portando instrumentos de medición electrónica para intentar establecer contacto con supuestas presencias en el lugar.

Entre susurros y en un ambiente cargado de expectación, los granjeros comenzaron a formular preguntas directas a la nada.

"¿Hay alguien aquí?" , "¿Eres hombre o mujer?" y "¿Murió alguien en esta zona?"

Para sorpresa de todos, los dispositivos comenzaron a emitir luces y señales sonoras en momentos específicos, respondiendo de forma inquietante a sus interrogantes. La tensión aumentó al punto de que los propios participantes notaron un cambio de temperatura y sensación de incomodidad en la habitación.

Inquietud entre los animales, ¿presintieron la presencia?

El misterio no se limitó al interior del dormitorio. Horas más tarde, los granjeros salieron a recorrer las inmediaciones y los establos, percatándose de que los animales de la granja estaban inusualmente alborotados.

Comentarios entre ellos destacaron cómo las vacas y los caballos realizaban ruidos y movimientos nocturnos totalmente atípicos. Según comentaron algunos de los granjeros, las vacas "nunca hacen ruido en la noche", lo que llevó al equipo a deducir que la energía detectada en la habitación se había desplazado hacia la zona de los establos o el molino.

El clip original del momento paranormal en La Granja VIP 2 rápidamente se volvió viral. Cientos de seguidores han dejado sus comentarios divididos entre la incredulidad, el humor y el sobrecogimiento:

"Hay cosas que es mejor no alborotar. Ellos no tienen la capacidad de lidiar con lo que pueden convocar." Comentario en la publicación oficial.

¿Dónde seguir la actividad paranormal de La Granja VIP en vivo?

Para no perderte ningún detalle de la convivencia, las intrigas y los fenómenos sobrenaturales de los famosos, puedes seguir la transmisión 24/7 a través de Disney+, o disfrutar de las emisiones de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por Azteca Uno.