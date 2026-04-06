Fans desbordan Cdmx por firma de autógrafos de La Gusana Ciega

La banda mexicana causó un gran caos en el Centro al reunirse con sus seguidores, mostrando la vigencia de su popularidad tras años de trayectoria

Seguidores de La Gusana Ciega se dieron cita en el Centro de la ciudad para participar en una firma de autógrafos que rápidamente se salió de control.

Las calles se llenaron de fans que buscaban ver de cerca a la banda, generando una gran concentración de personas en la zona.

El entusiasmo fue tal que incluso se reportaron complicaciones en la circulación, debido a la cantidad de asistentes que acudieron al evento.

A pesar del caos, la agrupación respondió con entusiasmo al cariño del público, firmando autógrafos y conviviendo con sus seguidores.

El evento dejó claro el impacto que sigue teniendo La Gusana Ciega, consolidando su conexión con el público tras varios años de trayectoria.