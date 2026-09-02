VIE 14 FEB
30°

Espectáculos

Fans de Harry Potter celebran en Londres el regreso a Hogwarts

Por: EFE

01 Septiembre 2026, 08:18

Compartir
WhatsApp

Cientos de fans de Harry Potter se reunieron en Londres para celebrar el regreso a Hogwarts y el estreno de la nueva serie sobre la saga.

Fans de Harry Potter celebran en Londres el regreso a Hogwarts

Cientos de seguidores de 'Harry Potter' venidos de todos los rincones del mundo se dieron cita este martes en Londres para celebrar, como cada 1 de septiembre, el inicio de curso en la escuela ficticia de magia y hechicería de Hogwarts y el inminente estreno de la nueva serie sobre la saga fantástica.

En la primera entrega, 'Harry Potter y la Piedra Filosofal', la escritora J.K. Rowling describe una escena concreta: a las 11 de la mañana del primer día de septiembre, Harry Potter acude a la estación londinense de King´s Cross para tomar el tren hacia Hogwarts desde la plataforma 9 y 3/4, a la que solo se puede acceder atravesando una pared mágica.

Este martes, para tratar de descongestionar la estación original, se ha trasladado esta escena hasta el antiguo mercado de Old Billingsgate, a orillas del río Támesis, con una experiencia interactiva para 'fans' para celebrar los más de 25 años de historia de la saga y el inicio de una nueva era, con nuevas caras, antes del lanzamiento de la serie, prevista para el día de Navidad.

harry-potter-tren.jpg

Los primeros privilegiados en disfrutar de esta experiencia fueron, además de la prensa, decenas de 'influencers' especializados en 'Harry Potter', venidos desde países de Europa o Latinoamérica, armados con sus teléfonos móviles, cámaras, trípodes, y micrófonos, para no perder detalle del evento y relatarlo minuto a minuto para sus miles de seguidores.

Como si estuvieran en la piel de sus personajes favoritos, pudieron montarse en el Hogwarts Express, la posibilidad de enviar una carta a través del correo mágico de lechuzas, vestirse con el uniforme de su casa mágica correspondiente o aguardar la salida del tren hacia Hogwarts con la emblemática cuenta atrás.

Comentarios