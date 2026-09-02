Fans de Harry Potter celebran en Londres el regreso a Hogwarts

Cientos de fans de Harry Potter se reunieron en Londres para celebrar el regreso a Hogwarts y el estreno de la nueva serie sobre la saga.

Cientos de seguidores de 'Harry Potter' venidos de todos los rincones del mundo se dieron cita este martes en Londres para celebrar, como cada 1 de septiembre, el inicio de curso en la escuela ficticia de magia y hechicería de Hogwarts y el inminente estreno de la nueva serie sobre la saga fantástica.

En la primera entrega, 'Harry Potter y la Piedra Filosofal', la escritora J.K. Rowling describe una escena concreta: a las 11 de la mañana del primer día de septiembre, Harry Potter acude a la estación londinense de King´s Cross para tomar el tren hacia Hogwarts desde la plataforma 9 y 3/4, a la que solo se puede acceder atravesando una pared mágica.

Este martes, para tratar de descongestionar la estación original, se ha trasladado esta escena hasta el antiguo mercado de Old Billingsgate, a orillas del río Támesis, con una experiencia interactiva para 'fans' para celebrar los más de 25 años de historia de la saga y el inicio de una nueva era, con nuevas caras, antes del lanzamiento de la serie, prevista para el día de Navidad.

Los primeros privilegiados en disfrutar de esta experiencia fueron, además de la prensa, decenas de 'influencers' especializados en 'Harry Potter', venidos desde países de Europa o Latinoamérica, armados con sus teléfonos móviles, cámaras, trípodes, y micrófonos, para no perder detalle del evento y relatarlo minuto a minuto para sus miles de seguidores.

Como si estuvieran en la piel de sus personajes favoritos, pudieron montarse en el Hogwarts Express, la posibilidad de enviar una carta a través del correo mágico de lechuzas, vestirse con el uniforme de su casa mágica correspondiente o aguardar la salida del tren hacia Hogwarts con la emblemática cuenta atrás.