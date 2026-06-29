Fan se hace del baño en primera fila y cantante responde en redes

Tras la difusión de las imágenes, el intérprete decidió abordar el tema con humor, donde pidió a los asistentes utilizar los baños del recinto.

Un momento inesperado durante un concierto del cantautor Noah Kahan se volvió viral en redes sociales luego de que asistentes captaran lo que parecía ser un incidente protagonizado por una fan en la zona cercana al escenario.

Las imágenes compartidas en TikTok muestran a una persona grabando el suelo mientras expresa su sorpresa al descubrir que alguien aparentemente se había hecho del baño entre el público. El video comenzó a circular rápidamente y acumuló miles de reacciones por lo inusual de la situación.

Noah Kahan reacciona al video viral

Tras la difusión de las imágenes, el intérprete decidió abordar el tema con humor a través de su cuenta en X, donde pidió a los asistentes utilizar los baños del recinto si enfrentan una emergencia durante el espectáculo.

"Si tienes que hacer caca en un concierto, por favor, Dios mío, vete al baño", escribió el cantante.

El músico también hizo bromas sobre el incidente y mostró empatía por los trabajadores de los recintos que terminan enfrentando este tipo de situaciones al finalizar los eventos.

"Tenéis que entender que hay un trabajador de la sala con la mirada perdida después de lidiar con eso", comentó.

Una teoría circula entre los fans

Mientras el video seguía acumulando reproducciones, comenzó a difundirse un comentario en redes sociales que aseguraba que la persona involucrada habría tomado la decisión de permanecer en su lugar para no perderse ninguna canción del concierto.

Hasta el momento, esa versión no ha sido confirmada y algunos usuarios consideran que podría tratarse de una publicación satírica.

No es la primera llamada de atención a sus seguidores

El incidente ocurre apenas días después de que Kahan pidiera a sus seguidores respetar espacios vinculados a su vida personal, luego de que un letrero de una calle mencionada en una de sus canciones fuera robado en repetidas ocasiones.

Ahora, el artista suma una nueva petición a su comunidad: disfrutar del concierto, pero sin convertir la primera fila en un baño improvisado.