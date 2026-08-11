Fan besa sin consentimiento a la actriz Nikita Rawal

El video también provocó comentarios sobre la manera en que se normalizan este tipo de comportamientos cuando la víctima es una mujer famosa

La actriz de Bollywood Nikita Rawal vivió un incómodo momento durante un evento relacionado con su casa productora, cuando una joven que se acercó para interactuar con ella la besó en los labios sin su consentimiento. El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la actriz queda completamente sorprendida ante la acción de la fan e intenta apartarse. Sin embargo, la joven insistió en acercarse y posteriormente volvió a besarla, esta vez en la mejilla. Nikita mantuvo inicialmente una sonrisa frente a la situación, pero su reacción dejó ver la incomodidad que le provocó el momento.

Video genera debate sobre los límites y el consentimiento

La situación ha generado conversación en redes sociales sobre los límites entre los artistas y sus seguidores. Aunque existe una relación cercana entre las celebridades y sus fans, los usuarios han señalado que cualquier contacto físico debe contar con el consentimiento de ambas personas, sin importar que se trate de una admiradora o admirador.

El video también provocó comentarios sobre la manera en que se normalizan este tipo de comportamientos cuando la víctima es una mujer famosa. El hecho de que la fan haya sido quien tomó la iniciativa no cambia que el contacto físico ocurrió sin autorización y que Nikita mostró una reacción de sorpresa e incomodidad.

WTF just happened here 🤯👀



Nikita Rawal was posing, her fan girl came took a selfie, kissed her on cheeks and then grabs her tightly, does a Lip kiss 🤯



She pulls back with a surprised expression, covering her mouth with full of embarrassment. Biggest oops moment for her life pic.twitter.com/RnIn2kVWhO — Chota Don (@choga_don) August 8, 2026 Nikita Rawal no ha declarado sobre lo ocurrido Hasta el momento, la actriz no ha dado a conocer una declaración pública sobre lo ocurrido. Sin embargo, las imágenes continúan circulando en distintas plataformas y han convertido el encuentro en uno de los momentos más comentados de los últimos días dentro del mundo del entretenimiento. El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de respetar el espacio personal de las figuras públicas. Un abrazo, un beso o cualquier otro contacto físico no debería darse por hecho únicamente por ser fan de un artista: también las celebridades tienen derecho a decidir cuándo y cómo quieren tener contacto físico con sus seguidores.